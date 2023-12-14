時尚童裝｜毛茸茸童裝可愛又保暖　最平入手價只需$149

▲ 小朋友穿上身既可愛又保暖！

正式踏入冬季，保暖功夫一定要做足，尤其小朋友，穿上暖笠笠的毛毛衫就最適合不過，既保暖又可愛！近日GU還推出「Chip'n Dale」特別企劃，將毛毛居家服化身成Chip'n Dale的可愛模樣，小朋友穿起來十分趣怪，讓人想緊緊擁抱一下。

GU童裝Marshmallow Feel Lounge Full-Zip Hoodie Set HK$149

蓬鬆柔順珊瑚絨素材與熊耳連帽搭配，穿上身暖笠笠。拉鍊式連帽，居家外出均可穿的實用單品，而且穿起來活像一隻熊啤啤，盡享動物風穿搭樂趣。淺啡色夠百搭，粉紅色則嬌柔可愛，令女孩子一見愛上。

GU童裝Marshmallow Feel Lounge Full-Zip Hoodie Set HK$199

品牌推出「Chip'n Dale」特別企劃，讓小孩們化身成為迪士尼人氣角色「Chip'n Dale」，小朋友穿上彷如棉花糖般柔軟的童裝居家服，可愛爆燈！這款居家服設有淺啡色和深啡色，擁有令人愛不釋手的輕盈蓬鬆感，真的很想擁抱它！

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H&M x Original Squishmallows™ 貼花絨毛連帽上衣 HK$179

以Squishmallows作為發想的酷炫舒適亮色系列，透過趣味活潑細節展現大家對Squishmallows熱愛的一切！柔軟絨毛連帽上衣，連衣帽有平紋內裡、毛茸絨球、對比色貼花和刺繡細節，而薄荷綠充滿活力，很適合小朋友。

M&S Spider-Man™ 絨毛連帽衫 HK$349

Spider Man是小朋友的英雄，男孩子都會當他是偶像，如今Spider Man化身做毛毛居家服，非常有趣！它穿起來非常柔軟和溫暖，而且是長身設計，看來更加暖和，很適合小朋友冬季的時候在家穿著。

M&S Pokémon™ 連帽衫 HK$349

黑色的毛毛衫面印滿黃色Pokémon，十分可愛，優質毛絨面料摸起來柔軟舒適，感覺很溫暖，穿起來就像被一個大大的毛毛團包圍著一樣，很舒服呢。

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責任編輯：Kiwi Lee