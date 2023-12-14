  • 24°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康｜抓緊兒童增高黃金期　中醫師推介兩款健脾補腎食療【內附食譜】

醫生診症室 16:17 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

從中醫角度，養護腎氣對兒童以後健康的生殖功能、身高體格的發育十分關鍵。（iStock）

青少年發育期，家長最是關心，因為這階段是增高的黃金期。身形夠高確有好處，年輕人除了睡眠好、均衡飲食、有運動外，原來從中醫角度，也有食療湯水助健脾補腎，為身高體格良好發育，幫上一把。

註冊中醫師黃晶晶指，女孩子的發育通常比男孩早，多數在9-12歲開始；男生青春期則多在10-14歲開始。她說青春期的出現時間與小孩的營養、遺傳、生活環境等因素有關，也因人而異，若家長發現小孩身形過瘦，或比同齡人更肥胖，又或特別矮小時，亦建議及時就醫，排除一些影響發育的病理因素。「家長與小孩都應該在10歲開始，至少每3個月量度一次身高及體重，一般會增長1cm-1.5cm。」

最新影片推介

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

青春期是小孩腎氣開始充足，充盛的時期，腎主骨，主生殖，黃醫師說，在青春期養護腎氣對小孩以後健康的生殖功能、身高體格的發育是十分關鍵，而冬天是補腎的最佳時期，適當在冬天幫小孩補腎養腎，在接着的春天黃金增高期就能更快長高，不會落後於同齡人。

有指女孩子已來月經，就難以再長高，註冊中醫師黃晶晶解說：「初潮後的2-3年仍然是有長高空間，只要好好把握這段時期，在飲食作息上努力，增高依然有希望。」（被訪者提供）

兩款湯水推介

黃醫師推介兩款青春期冬日健脾補腎轉骨湯，男女適用。

蓮藕五子湯

材料蓮藕一節、黑豆20克、核桃5粒、蓮子8-10粒、白扁豆10g、板栗5粒、淮山20克、陳皮半個、生薑3片，雞腳或豬骨加瘦肉共500克。
煮法所有材料洗淨。肉類汆水，然後將所有材料放入湯煲，加水1,500mL，大火煮開10分鐘後，轉慢火煲60分鐘，加小量鹽調味後即可飲用。
分析此湯水有5種植物果實、種子，種子類食物匯聚植物的精華元氣，起補氣益腎的作用，黑豆、核桃、板栗是常見可以補腎氣的食材，十分適合冬天食用；淮山、蓮子補脾肺腎，可幫助增強小孩入冬後的抵抗力，蓮子亦可幫助養心安神；白扁豆、陳皮、蓮藕可健脾胃，小孩要想青春期發育好而不是發育早，脾胃消化十分重要，家長煲湯亦建議常放入陳皮，能健脾燥濕，是使小孩子開胃而又不容易增肥的一味良藥。
備註此湯水適合所有體質飲用，身形偏肥者，湯水建議只放少許瘦肉。黃醫師建議爸媽可以每周煲1-2次，可全家飲用。

益氣養腎安神湯

材料黨參、白朮、茯苓、熟地、巴戟天、黃精、薏苡仁及遠志各10克；陳皮半個。
煮法所有材料洗淨後放入湯煲，加水1,000mL，大火煮開10分鐘後，轉慢火煲60分鐘，加小量鹽調味後即可飲用。
分析此方較適合體質偏瘦弱、矮小的小孩，可一周煲一次。其中黨參、白朮健脾益氣，可增強抵抗力，熟地、巴戟天、黃精可補血養腎填精，適合先天腎精不足的小孩，但每次分量不建議多，因為瘦弱的小孩消化功能一般，分量過多反而會對脾胃造成負擔。
茯苓、遠志有寧心安神作用，尤其適合現在學業繁重，睡眠質量欠佳的青少年；薏苡仁、茯苓可祛濕利尿，陳皮健脾燥濕，三者配合以免熟地、黃精過於滋膩。
備註人人體質有差異，若對湯水及小孩體質有疑問，建議先諮詢專業中醫師。

兒童不宜過補

黃醫師提醒，小孩補腎與成人不同，不宜過補或食用過溫燥的藥膳如羊肉煲、人參雞湯等；過於壯陽滋陰、大補元氣的中藥如鹿茸、雪蛤、人參、高麗參、蜂王漿等有機會令小孩出現性早熟的徵狀，反而不利於長高發育。另外性質黏膩、溫補的食品如花膠、海參、海馬、冬蟲草等，也不建議小孩吃太多。

點擊圖片放大
+3
+2

針灸助長高

除了食療，黃醫師表示針灸也有助青少年長高，惟針灸增高較適用於12歲或以上，體格較為壯實的青少年。

「脊柱膀胱經的穴位及膝蓋附近的穴位如委中、陽陵泉都常應用於幫助小孩青春期發育長高，而針灸刺激脊柱兩旁的肌肉，能改善青少年脊柱側彎、寒背導致的發育問題，還能讓脊柱椎體之間壓力得到紓緩，從而幫助小孩有更良好的生長發育空間。」

惟多數青少年未嘗試過針灸，難免有畏懼，黃醫師說其實針灸過程並不痛苦，很多小孩針灸一次後都能慢慢接受。

記者：周美好

相關文章

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日
13:44 2023/12/12
為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日
育兒之道丨家長必睇每日要做這3件事　促進孩子大腦發育
16:58 2023/12/11
育兒之道丨家長必睇每日要做這3件事　促進孩子大腦發育
兒童心理丨9成家長不知道　解構3句最傷孩子的說話
17:03 2023/12/08
兒童心理丨9成家長不知道　解構3句最傷孩子的說話

你可能感興趣

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日
13:44 2023/12/12
為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日
育兒之道丨家長必睇每日要做這3件事　促進孩子大腦發育
16:58 2023/12/11
育兒之道丨家長必睇每日要做這3件事　促進孩子大腦發育
兒童心理丨9成家長不知道　解構3句最傷孩子的說話
17:03 2023/12/08
兒童心理丨9成家長不知道　解構3句最傷孩子的說話
兒童健康 減肥 養生 中醫師 食療湯水