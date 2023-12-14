兒童健康｜抓緊兒童增高黃金期　中醫師推介兩款健脾補腎食療【內附食譜】

▲ 從中醫角度，養護腎氣對兒童以後健康的生殖功能、身高體格的發育十分關鍵。（iStock）

青少年發育期，家長最是關心，因為這階段是增高的黃金期。身形夠高確有好處，年輕人除了睡眠好、均衡飲食、有運動外，原來從中醫角度，也有食療湯水助健脾補腎，為身高體格良好發育，幫上一把。

註冊中醫師黃晶晶指，女孩子的發育通常比男孩早，多數在9-12歲開始；男生青春期則多在10-14歲開始。她說青春期的出現時間與小孩的營養、遺傳、生活環境等因素有關，也因人而異，若家長發現小孩身形過瘦，或比同齡人更肥胖，又或特別矮小時，亦建議及時就醫，排除一些影響發育的病理因素。「家長與小孩都應該在10歲開始，至少每3個月量度一次身高及體重，一般會增長1cm-1.5cm。」

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青春期是小孩腎氣開始充足，充盛的時期，腎主骨，主生殖，黃醫師說，在青春期養護腎氣對小孩以後健康的生殖功能、身高體格的發育是十分關鍵，而冬天是補腎的最佳時期，適當在冬天幫小孩補腎養腎，在接着的春天黃金增高期就能更快長高，不會落後於同齡人。

▲ 有指女孩子已來月經，就難以再長高，註冊中醫師黃晶晶解說：「初潮後的2-3年仍然是有長高空間，只要好好把握這段時期，在飲食作息上努力，增高依然有希望。」（被訪者提供）

兩款湯水推介

黃醫師推介兩款青春期冬日健脾補腎轉骨湯，男女適用。

蓮藕五子湯

材料 蓮藕一節、黑豆20克、核桃5粒、蓮子8-10粒、白扁豆10g、板栗5粒、淮山20克、陳皮半個、生薑3片，雞腳或豬骨加瘦肉共500克。 煮法 所有材料洗淨。肉類汆水，然後將所有材料放入湯煲，加水1,500mL，大火煮開10分鐘後，轉慢火煲60分鐘，加小量鹽調味後即可飲用。 分析 此湯水有5種植物果實、種子，種子類食物匯聚植物的精華元氣，起補氣益腎的作用，黑豆、核桃、板栗是常見可以補腎氣的食材，十分適合冬天食用；淮山、蓮子補脾肺腎，可幫助增強小孩入冬後的抵抗力，蓮子亦可幫助養心安神；白扁豆、陳皮、蓮藕可健脾胃，小孩要想青春期發育好而不是發育早，脾胃消化十分重要，家長煲湯亦建議常放入陳皮，能健脾燥濕，是使小孩子開胃而又不容易增肥的一味良藥。 備註 此湯水適合所有體質飲用，身形偏肥者，湯水建議只放少許瘦肉。黃醫師建議爸媽可以每周煲1-2次，可全家飲用。

益氣養腎安神湯

材料 黨參、白朮、茯苓、熟地、巴戟天、黃精、薏苡仁及遠志各10克；陳皮半個。 煮法 所有材料洗淨後放入湯煲，加水1,000mL，大火煮開10分鐘後，轉慢火煲60分鐘，加小量鹽調味後即可飲用。 分析 此方較適合體質偏瘦弱、矮小的小孩，可一周煲一次。其中黨參、白朮健脾益氣，可增強抵抗力，熟地、巴戟天、黃精可補血養腎填精，適合先天腎精不足的小孩，但每次分量不建議多，因為瘦弱的小孩消化功能一般，分量過多反而會對脾胃造成負擔。

茯苓、遠志有寧心安神作用，尤其適合現在學業繁重，睡眠質量欠佳的青少年；薏苡仁、茯苓可祛濕利尿，陳皮健脾燥濕，三者配合以免熟地、黃精過於滋膩。 備註 人人體質有差異，若對湯水及小孩體質有疑問，建議先諮詢專業中醫師。

兒童不宜過補

黃醫師提醒，小孩補腎與成人不同，不宜過補或食用過溫燥的藥膳如羊肉煲、人參雞湯等；過於壯陽滋陰、大補元氣的中藥如鹿茸、雪蛤、人參、高麗參、蜂王漿等有機會令小孩出現性早熟的徵狀，反而不利於長高發育。另外性質黏膩、溫補的食品如花膠、海參、海馬、冬蟲草等，也不建議小孩吃太多。

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針灸助長高

除了食療，黃醫師表示針灸也有助青少年長高，惟針灸增高較適用於12歲或以上，體格較為壯實的青少年。

「脊柱膀胱經的穴位及膝蓋附近的穴位如委中、陽陵泉都常應用於幫助小孩青春期發育長高，而針灸刺激脊柱兩旁的肌肉，能改善青少年脊柱側彎、寒背導致的發育問題，還能讓脊柱椎體之間壓力得到紓緩，從而幫助小孩有更良好的生長發育空間。」

惟多數青少年未嘗試過針灸，難免有畏懼，黃醫師說其實針灸過程並不痛苦，很多小孩針灸一次後都能慢慢接受。

記者：周美好