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【彈票騙案】58人誤墮彈票黨陷阱報案　警拘26人涉款約160萬

社會 13:21 2023/12/14

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58人誤墮彈票黨陷阱報案，警拘26人涉款約160萬。（曾秋文攝）

警方展開代號「奇步」行動，瓦解一個「彈票黨」的詐騙集團，拘捕23男3女（17至72歲），涉款約160萬元。

新界南總區刑事部警司姚永勤表示，58名市民報案指騙徒假冒買家在購物平台訛稱想購買受害人放售貨物，相約受害人交收，並要求受害人提供銀行戶口。騙徒再透過櫃員機存入空頭支票假裝已轉賬，再派人進行交收。騙徒甚至曾經訛稱轉賬時給予較多金錢，要求受害人將差額歸還，導致他們遭受第二次損失，其後受害人就收到銀行通知，表示該筆轉賬無效始知受騙。

警方在前日（12日）展開行動，以「串謀詐騙」罪拘捕26名男女，包括2名報稱無業的主腦及骨幹成員，他們角色包括與受害人接觸、傀儡戶口持有人、交收貨物，及存空頭支票。行動中檢獲30部手機、4張支票和1本支票簿，另有一枚騙徒即場交收的鑽石戒指等。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，當進行網上交易時，應該盡量要求對方親身交收，亦先要記錄低對方的資料，以方便日後追查。市民亦可以安排「一手交錢 一手交貨」，甚至貨到才付款。而當中以「現金交收」更為妥當。

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記者：曾秋文

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