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會籍優惠︱恒地會推冬日會員優惠   Supergiant Sunday Brunch買一送一    

休閒消費 13:30 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

恒地會推冬日會員優惠，包括Supergiant Sunday Brunch買一送一。

恒基兆業地產集團（「恒基地產」或「集團」）旗下會員計劃「恒地會」自10月起會員優惠全面升級，今個冬日特別為會員送上系列冬日驚喜！深受Black黑卡會員歡迎的Henderson Wellness系列活動，12月推出「和諧粉彩聖誕卡」親子工作坊，同時更推出Black黑卡會員專屬Supergiant Sunday Brunch買一送一優惠，恒地會一般會員亦可享美麗華旅遊日本北海道/大阪之旅折扣優惠。

恒地會過去半年為Black黑卡會員舉辦Henderson Wellness系列活動，特意搜羅最時興及貼身的項目，例如透過簡單動作就能回復緊緻的面部瑜珈工作坊，以及洗滌身心靈的聲頻浴體驗等，大部分可免費參加，關顧會員由內到外的身心靈健康。

除未來數月會繼續提供這些活動，佳節將至，恒地會更安排「和諧粉彩聖誕卡」親子工作坊，讓會員與子女以色彩揮灑創意，透過藝術療癒心靈，增添幸福回憶！臨近歲晚，恒地會更會與煤氣烹飪中心合辦新春應節食品班，製作可口美味賀年食品，2024年活動預告，包括新春應節食品班、滿月聲頻浴及面部瑜珈及親子瑜珈。

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冬日限定Supergiant Sunday Brunch買一送一　

親友總愛在聖誕新年相約食肆歡聚，位處銅鑼灣核心地帶、屢獲殊榮的問月酒店3樓之Supergiant提供舒適、充滿現代感環境，是讓您與好友共聚的東南亞美食天堂。其人氣的周日早午宴提供多款菜式讓大家自由配搭，包括風味酸汁醃鮪魚、蟹肉春捲、安格斯牛面頰、烤澳洲羊架、香料斑蘭窩夫餅等！恒地會Black黑卡會員由即日起至2024年1月31日預訂「Supergiant周日早午宴」，更可尊享買一送一優惠，與摯愛共度愉快周日！名額有限，先到先得。詳情請參考恒地會網頁。

美麗華旅遊北海道／大阪之旅　同行親友共享優惠

秋冬為旅遊旺季，而日本向來是深受大眾喜愛的旅遊地點，想輕鬆無憂與家人一同體驗日本風情，飽覽自然風光？美麗華旅遊特別為恒地會會員提供北海道／大阪之旅折扣，會員及同行親友由即日起至2023年12月31日於美麗華旅遊分行報名參加指定「日本(北海道/大阪) 6/7天」旅行團，於2023年12月至2024年3月期間出發，即可尊享每位港幣$200折扣，而Black黑卡會員更尊享每位港幣$400折扣。

責任編輯：陳珈希
 

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