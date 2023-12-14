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歡迎回到三達里｜療癒系愛情韓劇　池昌旭申惠善回故鄉重新得力

娛樂 13:43 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Netflix韓劇《歡迎回到三達里》》池昌旭申惠善有外貌有演技，賞心悅目的配搭。（Netflix圖片）

近年療癒系愛情韓劇深受觀眾歡迎，何謂療癒系愛情劇呢？套路不外乎在職場上如日方中的男或女主角，因被迫害、身心疲累或愛情重創而返到寧靜小鎮或成長故鄉「療傷」，代表韓劇有《我們的藍調時光》、《海岸村恰恰恰》及《天氣好的話，我會去找你》等。

本月才上架的Netflix韓劇《歡迎回到三達里》以濟州島為背景，講述一對青梅竹馬的戀人，長大後分手，各自為事業打拼，在人生陷入低潮回歸家鄉，舊愛侶再度重逢，發覺千迴百轉，最愛原來是……

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《歡迎回到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》的編劇權慧珠聯手炮製。《山茶花開時》》和《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》都被視為療癒韓劇，頗獲好評。

《歡迎回到三達里》於本月初在韓國綜合編成頻道JTBC播出，第一集收視率有5.2%，比之前同時段播出的《大力女子姜南順》首集收視更高，至第2、3集收視升至5.3%，第4集捷捷上升至6.5%，走勢凌厲。

陷入人生低潮的攝影師回鄉，重遇兒時玩伴兼舊男友，最終能否開花結果？（Netflix截圖）

男女角外貌演技兼備

這劇有齊俊男美女當主角，池昌旭和申惠善有外貌有演技，確大大增加了追觀度。池昌旭飾演的趙容弼，是濟州氣象廳的氣象報道員，他性格鬼靈精怪，最大的夢想是被降職，常常與上司「駁火」及向高層投訴。

但他的記憶力超卓，是預測力、判斷力、分析力高強的實力派，因此不斷獲首爾總氣象廳的邀請調職，但他喜歡並願意守護自己的家鄉，也有一個重要原因，是不想在首爾到舊情人趙三達（申惠善飾演）。

趙三達又名趙恩惠，自小懷抱大志，離開濟州島成就事業，最終萬想達成。可是在力上上位、爾虞我詐的時尚攝影界打滾，也並不容易，她盡心盡力花了18年才成為國內頂級時裝攝影師，卻被處心積累的後輩設計令名譽掃地，趙恩惠迫不得已要返回故鄉濟州三達里逃避。

趙容弼舊歌貫穿劇集

重回舊地，又遇上舊情人，連串事故交織成一幕幕誤會、重逢、諒解、冰釋前嫌的劇情。

但故事主調，想說的無論是愛情、友情及親情中，人總會有孤獨、疲累時，但此時此刻你會發現，總是一些不問回報、一直為你加油打氣的人，有些東西，即使時間流逝也不會改變。

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劇中有一特別之處，是池昌旭飾演的趙容弼，與韓國80、90年代紅極一時的「國民歌手」趙容弼同名。

因此，劇中環繞着趙容弼的膾炙人口名歌，但由現時歌手重新演繹，分別是DK（SEVENTEEN）唱出《短髮》、申昇勳唱《回憶中的重逢》，以及太妍唱出《夢》。《短髮》一曲即是譚詠麟改編的《火美人》原曲，香港觀眾聽起來很有親切感。

撰文 : TOPick柴犬出動

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