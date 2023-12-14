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【中大校董會風波】前校董：未聽聞設獨立調查委員會　解僱吳樹培理由等同莫須有

社會 15:08 2023/12/14

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中文大學校董會昨（13日）通過決議即時解僱中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培。（資料圖片）

中文大學校董會昨（13日）通過決議即時解僱中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培。前中大校友評議會選任校董林偉雄今（14日）出席電台節目表示，在11月卸任前，校董會未有就事件進行討論，他亦未曾聽聞會成立獨立調查委員會進行調查。林偉雄對於校董會解僱決定表示感到不解、震驚，形容為「與莫須有無分別」，並予人認為主席想藉臨時及過渡性校董會，處理「不喜歡的人」。

中大校董會在11月通過改組，林偉雄表示，卸任前，校董會未有就事件進行討論，他亦未曾聽聞會成立獨立調查委員會進行調查。林偉雄又提到，校董會主席查逸超曾要求吳樹培就參加聯署一事提交報告，故林偉雄曾要求查逸超公開報告，以便了解事件，但查逸超得悉後未有回覆，追問下對方僅稱只有副主席、司庫及主席本人在內的3人可查閱，並無向其他校董公開報告內容。

林偉雄表示，對校董會決定感到不解，並對於用《僱傭條例》解僱管理層很震驚，從來未曾發生過。林偉雄更形容吳樹培為「資深、率直、做事能幹」的人，留意到吳樹培經常向查逸超提供專業意見，以執行大學給予的權力，或是經常勸諫主席遵守大學不同條例，做到察納雅言，或會令其他校董覺得他與主席對著幹。林偉雄認為，以「失去信心」作為解僱吳的理由屬「個人感覺」、十分抽象，可謂「與莫須有無分別」。

林偉雄建議，在正常情況下，中大應如同港大，成立「真正的獨立調查委員會」，加入校內人士及校友等不同持份者，調查後再交報告予「真正的校董會」，並非現時只有十多位成員的校董會，作出倉卒的決定。林偉雄認為今次做法令人覺得主席想藉臨時及過渡性校董會，處理「不喜歡的人」，坦言若合作上不愉快便會遭到解僱，現行法例難保障高層員工、給他們信心。

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責任編輯：梁凱婷

 

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