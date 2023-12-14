珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】

▲ 秀茂坪寶達邨達欣樓昨日（13日）發生一宗墮樓案，一名39歲菲傭懷疑從高處墮下，送院後證實不治。

秀茂坪寶達邨達欣樓昨日（13日）發生一宗墮樓案，一名39歲菲律賓籍外傭疑從高處墮下，經送院搶救不治。消息指，事主生前一個月受失眠及胃痛困擾需求醫。

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墮樓前曾送僱主女兒上學

事主昨早約9時06分被保安發現倒臥在屋邨平台，救護員接報到場把事主送往聯合醫院，惜搶救後終告不治。警方初步調查事指，相信事主從上址一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書。

事主昨日早上約7時半曾送僱主女兒上學，當時沒有異樣。直至僱主約9時起床，發現事主不在屋內，但見到廚房的窗戶及窗花全部被打開，望向窗外始發現事主倒臥平台，遂報警求助。

消息指，事主生前沒有借貸，亦沒有與人結怨，但最近一個月飽受失眠及胃痛困擾曾求醫。

自殺7大徵兆

除了成人輕生外，本港近期亦出現不少學童輕生的事件。精神科專科樂芷穎醫生曾在受訪時指出，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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