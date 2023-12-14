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抗癌勇士｜28歲癌末楊嘉驃已出院休養　分享勇抗癌魔經歷　「很懷念這無畏無懼的自己」

醫健人物 14:03 2023/12/14

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28歲男子楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，數月前病情惡化，作出最壞打算的他決定將80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幫助同樣正經歷癌病的小朋友。幸而Gabriel的病情之後漸趨平穩，目前已出院休養。他近日在社交平台分享自身經歷，鼓勵同路人勿要輕言放棄。他表示，雖然末期胃癌5年存活率可能只有10%或更低，但他決心「要做這10%人」，「頭也不回就走上這條抗癌不歸路」。

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Gabriel一直於社交平台Instagram分享個人抗癌經歷，並鼓勵同路人堅強面對。今年10月，他曾於社交平台Instagram發文透露，自己抗癌超過一年，惟情況並不樂觀，因此想將「帶不走的，留畀勇敢抗癌嘅小朋友」 ，故捐贈80萬港元予香港兒童癌病基金，令不少人大受感動。

事隔數月，他昨日（13日）再分享與家人打邊爐的相片，只見其精神及面色仍尚算不錯，令不少網民都大感安心。如今已回家休養的他，上月起開始分享在家煮食、確診前及多次的化療經歷。

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「那時我26歲，相片中的我不知道一星期後，我的人生將遇上翻天覆地的改變。」他表示，自己於2022年4月12日確診胃癌，「確診前，我如常上班、郊遊、進食」；當時僅因輕微容易「食滯」、口氣有異味，抱著不會有甚麼大礙的心態照胃鏡，未料卻被告知胃部及食道間出現腫瘤，肝臟中更疑有一粒疑似擴散腫瘤。

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他驚悉噩耗後，隨即便要與手術及腫瘤科醫生商討治療方向。雖然醫生未有告知存活率，但其讀醫的未婚妻經搜尋後發現，末期胃癌5年存活率可能只有10%或更低；雖然如此，他仍堅定表示：

「我當時說我就是要做這10%人，頭也不回就走上這條抗癌不歸路。」

曾透露：「很懷念無畏無懼的自己」

確診後兩個星期，即2022年4月27日，Gabriel進行了首次化療，

「化療向來令人聞風喪膽，但我未親身經歷過，開始療程時亦雄心壯志，只想用盡一切方法活著。看到『水蛇春咁長』的副作用列表，依然樂觀地插著喉管在醫院散步，甚至跳舞。」

由於較為年輕，因此醫院採用較進取的「FLOT」療程 ；治療需將3種化療藥及葉酸注射入體內，每次歷時逾24小時，需要由早上入院，打到翌日晚上才回家，每次手部血管都會感受到大量液體流入，並出現痹痛。

第一次化療回家後，他雖覺得辛苦，但認為尚可接受，卻不知療程副作用及疲累，會隨著治療次數累積。真正的考驗在之後才真正開始，令他不禁大嘆：「很懷念這無畏無懼的自己。」 

化療路上起伏不斷

2022年5至6月，Gabriel接受了第2至4次化療，每一次化療後幾天都極為疲累，坦言：「那種疲累折磨是我從未體驗過的，彷彿精神脫離了肉體，連聽音樂、看電視、說話的力氣也沒有。」失去活力的他，當時每日看著同一個天花和窗簾，度日如年：

「以為捱了很久，原來只是過了幾分鐘。」

此外，他的身體亦開始出現腹瀉等副作用，每日反胃作嘔，「飲水也想嘔」，進食前需要服用止嘔藥，方可吞食少量食物；味覺亦隨之改變，部分食物變得難以下嚥，但又為了補充營養，不得不吃，

「我知道化療不會令我死，卻令人感覺與死亡拉近距離。每次做完也不想再做，不過辛苦完數天，休息一個星期又不情願地回到醫院繼續療程。」

頭4次化療一度讓Gabriel胃部腫瘤大幅度縮小、肝臟「疑似腫瘤」的物體亦同樣消失，令他非常鼓舞，惟難關接踵而來，最終變成了「曾經贏過一仗」。

「一定一定要相信自己會康復」

Gabriel的分享雖尚未完結，但上月曾受訪透露，去年被診斷患上末期胃癌及肝癌後，經過一次又一次治療失敗，醫生曾估計他只剩下6個月壽命，令他挫折不已。不過一度被傳病危的他，上月指自己病情尚算穩定，出院休養後亦可如常出街活動，惟胃部曾進行手術，容易出現肚痾及反胃等後遺症，膳食方面要較為小心。

他坦言自己並不在乎人生長短，慶幸年青時亦作了許多不同嘗試，之前為癌童作出的捐款後，亦已完成了助人的心願，因此即使突然離世亦沒有太多遺憾，坦言：「已過了6個月的期限，現在正本著無期限的心態，過得一日得一日。」 為了未婚妻Christine、 家人及愛錫自己的一班朋友，他必定會堅強走下去，並感謝大眾一直對自己的鼓勵，指「自己全部收到晒」。

對於自己曾因病輕生，他亦希望可借此經歷去鼓勵同路人，千萬不要輕言放棄，如同他與患癌小朋友所說的話般：

「只要你唔放棄，相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日。」

對於生命餘下的時光，Gabriel近日再受訪透露，自己會珍惜每一天，以及每一年在身邊發生的小事，令自己更積極，在餘下的人生活得更有意義，同時希望大眾可透過自己作為例子，關注更多癌症健康及精神健康，又呼籲需要定期進行身體檢查。對於過去的人生，他表示自己已活得相當精彩，沒有遺憾。

 

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責任編輯：羅嘉欣

 

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