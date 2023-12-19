親子好去處︱天水圍20萬呎大型農莊燒烤樂園　免費親親小動物+玩樂設施+BBQ套餐

【農莊/親子好去處/BBQ/燒烤場】天氣漸涼，是帶小朋友出外親親大自然的好時機。天水圍就有一間逾20萬平方呎的燒烤樂園兼大型農莊——天水圍綠田園，場內除了有大型的燒烤場外，還設有免費參觀的動物農莊和自耕農莊，另場內亦有多項水上遊玩設施。小朋友更可以參加陶瓷體驗班，發揮創意。

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逾20萬平方呎 免費參觀動物農莊

位於元朗天水圍沙江圍側的「天水圍綠田園」，佔地約20萬平方呎，是相當大型的農莊和燒烤樂園。場內有多個免費參觀和玩樂設施，當中包括動物農莊（有烏龜、山羊、牛和白兔等）、自耕農莊、荷花池、高橋場、石春按摩徑、風箏場等。其中動物農莊，小朋友可以零距離接觸和餵食動物。

▲ 小朋友可以零距離接觸小動物！（官方圖片）

新增電動單車 大玩滑草+水上滾筒

另外，場內亦設有不少自費的玩樂項目，如水上單車、刺激滑草、水上滾筒等，以及最新增設的兒童電動單車、碰碰車及恐龍車體驗等。如果想帶小朋友玩DIY的活動，亦有陶瓷體驗班，讓小朋友一次過體驗動態加靜態活動！

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農莊設有蓋燒烤場

同時，場地設有大型有蓋燒烤場地，在聖誕及元旦期間，只需$760起便可以享有4至5人的燒烤餐，套餐食材包括海鮮、肉類和飲品等，同時亦包含蜜糖、燒烤叉、餐具等的燒烤用具。另外，若果想嘆著冷氣燒烤的話，場內亦有冷氣玻璃屋，十分適合一家大小來玩樂！

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天水圍綠田園

地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）

營業時間：（遊戲設施）上午10時至下午6時、（燒烤）上午10時至晚上9時

收費：免費入場

詳情按此

各遊玩設施詳情

免費設施：動物農莊、自耕農莊、靈龜池、錦鯉池、十二生肖石像、荷花池、 養蜂場、高橋場、石春按摩徑、風箏場

自費設施：

設施 收費 備註 水上單車 $120 /3-4位 / 20分鐘 $100 按金

魚糧 $15一包 滑草 $40 / 一位 / 6分鐘 身高110cm 以上 / 體重 50公斤以下 水上大滾筒 $40 / 一位 / 10分鐘 / 手動艇 $40 / 一位 / 10分鐘 / 膠畫 $45 起 / 沙樽 $30 起 / 雪花泥畫 $35/ 幅 / 撈金魚 $30 / 一個魚網 / 10分鐘 / 麻雀 $150 / 全日 $150 按金 激光戰車 (親子) $80 / 兩位 / 10分鐘 每架載重220磅 碰碰車 (親子) $70 / 兩位 / 10分鐘 每架載重220磅 恐龍車 (親子) $50 / 兩位 / 10分鐘 /

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責任編輯：王明芳