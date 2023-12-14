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爆裂點丨張家輝陳偉霆齊唱《大丈夫》　William喜與偶像合作：我追星追到天花板

娛樂 15:53 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

張家輝與陳偉霆齊拍電影《爆裂點》還合唱《大丈夫》。

由林超賢擔任總導演兼監製的電影《爆裂點》，選用經典名曲《大丈夫》（關正傑原唱）在片末播出，而為進一步增加觀眾對《爆裂點》的投入感，兩大男主角張家輝及陳偉霆（William），破天荒攜手重唱《大丈夫》。

在《大丈夫》MV內，家輝與William在錄音室真情對唱，配上《爆裂點》精彩絕倫的震撼畫面，感染力無比強大。家輝笑言：「已有好一段日子沒進錄音室，電影上映，我應當要努力宣傳，令更多觀眾支持《爆裂點》，所以我好樂意與William再唱一次《大丈夫》，由演員親身演繹，應該會帶來更佳的效果。」

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張家輝與陳偉霆合唱《大丈夫》。

林超賢喜用舊粵語歌

錄音時，家輝一直想像《爆裂點》中的角色（李振邦），全情投入去演繹《大丈夫》，談到何以選擇這首經典劇集主題曲，作為《爆裂點》的片尾曲。

與林超賢屬老拍檔的家輝分析：「林超賢向來喜歡沿用一些舊的粵語歌作為電影配樂，之前令我印象深刻的，就是《綫人》中的插曲《每當變幻時》（薰妮原唱）；最近他常跟我說，可以從經典金曲的歌名，去聯想到一個故事，用《大丈夫》放在《爆裂點》裡，有助營造士氣、氣氛，單純地去表揚『大丈夫』的行徑，而且用這首歌去表達戲中我演的角色，也是非常貼切的！」

張家輝與陳偉霆主演電影《爆裂點》。

William視家輝為偶像
 
陳偉霆表示，灌唱《大丈夫》時，尚未完整看過《爆裂點》，所以只能盡力去唱出一份男子氣慨，但其後他身在首映禮上，看到片末播出關正傑原唱的《大丈夫》，登時恍然大悟，共鳴感油然而生。

William坦言：「有些片尾曲是為噱頭而做，甚少會對電影有幫助而令我加分，但這次真的做到了！當我在首映聽到《大丈夫》，立即毛管戙，關正傑的聲線很有年代感，畫面又播出我們的劇照，真的很有感覺，令人深深明白到，這是男人應有的毅力，無論結果怎樣，都要勇往直前，這才稱得上是『大丈夫』！」

此外，William一直視家輝為偶像，這次既能合演《爆裂點》，更一起合唱《大丈夫》，他笑言非常滿足：「戲拍了、又合唱，連MV都有，我追星追到『天花板』，無憾了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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