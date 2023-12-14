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兒童健康丨天氣乾燥小兒久咳　4款湯水食療+2招呼吸法護肺

兒童健康 14:47 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

天氣乾燥小兒久咳，4款湯水食療+2招呼吸法護肺。

天氣乾燥，小朋友容易久咳不癒。但究竟如何分辨是感染性咳嗽？或是過敏性咳嗽？如果要增強孩子的抵抗力，除了打流感針外，又有何辦法？TOPick整合了兒科醫生、註冊中醫師的意見，提醒孩子咳嗽時，一旦出現6種徵狀便應及早求醫，另外亦推介2種呼吸法，以及4款湯水食療，幫助孩子提升免疫力。

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咳嗽出現6種徵狀要留意

兒科專科醫生劉成志指出，咳嗽主要分為感染性咳嗽及過敏性咳嗽，感染性咳嗽是由於病毒、細菌所導致的咳嗽。至於過敏性咳嗽通常由於接觸到致敏原而起，如塵蹣、花粉等，一般因環境及天氣轉變造成。

兩者最大分別在於，感染性咳嗽多伴隨發燒、喉嚨痛、全身酸痛等症狀，約持續7至10日，而過敏性咳嗽因接觸到致敏原，咳嗽時間可持續更長。劉醫生提醒，家長要注意小朋友的咳嗽情況，倘若小朋友出現以下6種狀況，便需盡早求醫︰

  • 咳嗽惡化
  • 持續發燒
  • 呼吸困難
  • 影響睡眠
  • 食慾不振
  • 出現脫水

中醫推介4款保健湯水食療全家都飲得：

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要增強小朋友抵抗力，註冊中醫古鎧綸便分享了兩套極為簡單的「養生呼吸法」，適合小朋友在家練習：

第1式：交換鼻道呼吸法

顧名思義，是交換用不同鼻孔呼吸的練習方法。練習時小朋友抬高慣用手，以大拇指按住一邊鼻孔，以另一邊鼻孔吸氣。然後屏住呼吸，放開大拇指，再以尾指按住剛才吸氣的鼻孔，再以之前放開的鼻孔呼氣。然後再吸氣，如此類推。

該組呼吸法，每次可進行8組，每組吸氣、屏住呼吸及呼氣的時間因人而異，但越長越好；主要可鍛煉心肺，也可練習丹田力量，逐漸改善肺功能及鼻敏感症狀。

第2式：腹式呼吸

首先小朋友仰臥平躺，吸一口大氣，令腹部升高脹起，保持數秒後呼氣，讓腹部自然凹陷。其後再保持數秒，再重複吸氣，如此類推。

該呼吸法需要「閉氣、忍氣」，可鍛煉氣管和肺部，如有能力也可嘗試不同變奏，例如吸氣後保持住，然後再第二次吸氣。如小朋友年紀輕，可簡單地做吸氣呼氣的循環。每次可作8至10組。

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責任編輯：王明芳

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