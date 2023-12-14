【公務員守則】楊何蓓茵：公務員即使表明以私人身分發表言論　也非「絕對牌照」

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵今日表明，即使公務員表明以私人身分發表言論，也不是「絕對牌照」。（資料圖片）

政府昨日公布更新《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公職身份批評任何政府政策；公務員以個人身分表達意見，亦須避免令人誤以為是官方立場。公務員事務局局長楊何蓓茵今日表明，即使公務員表明以私人身分發表言論，也不是「絕對牌照」，說甚麼也可以；又舉例說一間銀行員工，若向外批評所屬銀行對客戶不好，在私人機構也不容許。

楊何蓓茵今日在電台節目指，「是否出去每次向他人說，我是以私人身份說就沒有事？真的不是一個絕對的牌照，取牌就甚麼都能說，因為都要看情況。」她指，當局要求公務員堅守法治、擁護憲制秩序，「如果他們說的話衝擊到這些，就算私人身份說，我亦強烈建議同事不要說，因為後果是嚴重的。」

她強調，不會網上巡查，但政府不難得知公務員網上言行，「其實很多眼睛在看，不論同事、外間的人都在看。」她指，公務員公開發表言論，在現今世代不難傳去不同地方，亦不難傳回政府，若有不妥言行，當局會採取行動。

楊何蓓茵：正如一間銀行員工 向外批評所屬銀行對客戶不好也不容許

被問到例如任職教育局的公務員本身也是家長、處理社福政策的公務員本身也是照顧者，是否可以在私人平台發表評論，楊何蓓茵回應指，不是要求公務員甚麼也不要說，但要看場合及職級，例如本身任職教育局的公務員，發表教育議題意見是有點尷尬。她舉例，正如一間銀行員工，如果向外批評所屬銀行對客戶不好，在私人機構也不容許。

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責任編輯：區綽彥