天氣轉冷慎防新冠　口服藥降併發症風險

近日天氣轉冷,在街上或搭車都開始聽到咳嗽聲此起彼落。呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生預計,新冠病毒在未來一、兩個月會漸趨活躍,近日診所亦收到感染新冠病毒的個案,當中更有病人屬首次感染;亦有感染「經驗豐富」的病人,因為頭一兩次感染時症狀輕微,便掉以輕心,延誤求醫。曹醫生提醒,每一次感染都是新的個案,同樣有機會引起併發症,尤其是長者等高風險群組。他呼籲長者感染後應及早求醫,由醫生視乎情況處方新冠口服藥,減低受感染後出現嚴重反應的風險。

▲ 呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生指出,再次感染新冠病毒的病人亦有機會出現較嚴重反應,不應因為第一次感染時症狀輕微而掉以輕心。

抗疫三年終失守 初染新冠個案現



曹忠豪醫生指出,近日接觸的初次感染個案,部分是年逾九十歲的老人家,在社會復常後多了外出,或者抗疫意識降低,因此在抗疫三年後「失守」;亦有不少人再次受感染,以為「有經驗,唔洗驚」,「有病人已經第三次感染,覺得『上兩次無食藥都無事,今次都唔洗理啦』,但就算之前感染時症狀輕微,並不代表再次感染時的情況都會一樣,仍然有機會出現嚴重反應。」他提醒,如出現新冠感染病徵應盡快求醫並接受治療,及早控制病情。

雖然大部分新冠個案毋須入院,但仍有部分病人出現嚴重併發症,包括肺積水、缺氧等,需入院治療,甚至轉到深切治療部。曹忠豪醫生表示,長者、患多種慢性病、免疫力較差人士屬高危群組,需多加留意。他預計,新冠病毒在未來一、兩個月會漸趨活躍,加上聖誕長假期會有不少人外遊,市民感染新冠病毒的風險將會增加。



新冠口服藥減輕病情 防嚴重個案



一旦受感染,服用新冠口服藥可以控制病患的病情。曹忠豪醫生引述研究指,新冠口服藥可降低感染後身體的反應及病情嚴重性,減少引起嚴重併發症機會,「及早看醫生,及早服用口服藥,可以幫助減輕病情,希望病患不需要採用其他入侵性的治療方法。」入侵性治療方法包括將患者呼吸道連接至體外機器協助呼吸(俗稱「插喉」)、抽肺積水等,對身體負擔大。

現時香港有兩款註冊新冠口服藥,曹忠豪醫生表示,兩種藥都是有效及有良好耐受性的治療方法,醫生會根據病人的病情、長期病患背景、現在服用的其他藥物等因素,決定哪一種口服藥較合適,以減少與新冠口服藥發生相互作用。「我們會特別留意患者的肝功能和腎功能,之前曾否對藥物敏感。因為口服藥已經處方了近兩年多,醫生也很熟悉,一般情況下,如果病人同時獲處方薄血藥、肝腎功能藥物和精神科藥物等,就會調整處方。」疫情初期新冠口服藥只供應給公營醫院,現時私家醫生及私家醫院均可以提供新冠口服藥,本港公私營醫院的醫生均可以為合適患者處方新冠口服藥。60歲或以上人士,如患有慢性疾病(如糖尿病、脂肪肝、心血管疾病等)、肥胖(BMI達30kg/m2或以上)、免疫力不足(如需服用抑制免疫系統的藥物),於公立醫院、私家診所等求醫,可按醫生診斷處方新冠口服藥。而60歲以下人士,如未曾接種疫苗,並在檢測呈陽性後5天内出現輕微症狀,經醫生診斷為「高風險」,亦可以獲處方新冠口服藥。



接種新冠疫苗 應對冬季高峰期



曹忠豪醫生認為,近日的首次感染和重複感染個案與「疫苗疲勞」有關,大部分港人接種三劑疫苗後便停止。他提醒,高風險群組應接種加強劑,包括50歲或以上人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員。無論他們以往曾接種多少劑數的新冠疫苗,應按建議接種加強劑,如到人煙稠密的地方,可以佩戴口罩保護自己。大眾亦要保持良好生活習慣和個人衛生,多加留意身邊的長者、兒童等高危群體的身體情況,當他們身體不適時應及早求醫,採取積極的治療。

▲ 年滿60歲或以上長者一旦確診新冠肺炎,只要符合以下任何一項資格,包括患有慢性疾病、BMI達30kg/m²或以上、免疫力不足,均可從不同途徑獲取新冠口服藥。

普通科門診預約電話及相關私家醫生名單可到以下網頁查詢:

致電各區普通科門診診所:http://bit.ly/46j3seL

向已在「醫健通」登記的私家醫生預約:http://bit.ly/46dAH3e

(資料及相片由客戶提供)

本資訊由MSD提供以作公眾教育用途。

This information herein is provided by MSD as a professional service to the community.

HK-ANV-0064 Dec/2023