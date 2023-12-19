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天氣轉冷慎防新冠　口服藥降併發症風險

特約 00:00 2023/12/19

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近日天氣轉冷，在街上或搭車都開始聽到咳嗽聲此起彼落。呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生預計，新冠病毒在未來一、兩個月會漸趨活躍，近日診所亦收到感染新冠病毒的個案，當中更有病人屬首次感染；亦有感染「經驗豐富」的病人，因為頭一兩次感染時症狀輕微，便掉以輕心，延誤求醫。曹醫生提醒，每一次感染都是新的個案，同樣有機會引起併發症，尤其是長者等高風險群組。他呼籲長者感染後應及早求醫，由醫生視乎情況處方新冠口服藥，減低受感染後出現嚴重反應的風險。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生指出，再次感染新冠病毒的病人亦有機會出現較嚴重反應，不應因為第一次感染時症狀輕微而掉以輕心。

抗疫三年終失守　初染新冠個案現

曹忠豪醫生指出，近日接觸的初次感染個案，部分是年逾九十歲的老人家，在社會復常後多了外出，或者抗疫意識降低，因此在抗疫三年後「失守」；亦有不少人再次受感染，以為「有經驗，唔洗驚」，「有病人已經第三次感染，覺得『上兩次無食藥都無事，今次都唔洗理啦』，但就算之前感染時症狀輕微，並不代表再次感染時的情況都會一樣，仍然有機會出現嚴重反應。」他提醒，如出現新冠感染病徵應盡快求醫並接受治療，及早控制病情。

雖然大部分新冠個案毋須入院，但仍有部分病人出現嚴重併發症，包括肺積水、缺氧等，需入院治療，甚至轉到深切治療部。曹忠豪醫生表示，長者、患多種慢性病、免疫力較差人士屬高危群組，需多加留意。他預計，新冠病毒在未來一、兩個月會漸趨活躍，加上聖誕長假期會有不少人外遊，市民感染新冠病毒的風險將會增加。

新冠口服藥減輕病情 防嚴重個案

一旦受感染，服用新冠口服藥可以控制病患的病情。曹忠豪醫生引述研究指，新冠口服藥可降低感染後身體的反應及病情嚴重性，減少引起嚴重併發症機會，「及早看醫生，及早服用口服藥，可以幫助減輕病情，希望病患不需要採用其他入侵性的治療方法。」入侵性治療方法包括將患者呼吸道連接至體外機器協助呼吸（俗稱「插喉」）、抽肺積水等，對身體負擔大。

現時香港有兩款註冊新冠口服藥，曹忠豪醫生表示，兩種藥都是有效及有良好耐受性的治療方法，醫生會根據病人的病情、長期病患背景、現在服用的其他藥物等因素，決定哪一種口服藥較合適，以減少與新冠口服藥發生相互作用。「我們會特別留意患者的肝功能和腎功能，之前曾否對藥物敏感。因為口服藥已經處方了近兩年多，醫生也很熟悉，一般情況下，如果病人同時獲處方薄血藥、肝腎功能藥物和精神科藥物等，就會調整處方。」疫情初期新冠口服藥只供應給公營醫院，現時私家醫生及私家醫院均可以提供新冠口服藥，本港公私營醫院的醫生均可以為合適患者處方新冠口服藥。60歲或以上人士，如患有慢性疾病（如糖尿病、脂肪肝、心血管疾病等）、肥胖（BMI達30kg/m2或以上）、免疫力不足（如需服用抑制免疫系統的藥物），於公立醫院、私家診所等求醫，可按醫生診斷處方新冠口服藥。而60歲以下人士，如未曾接種疫苗，並在檢測呈陽性後5天内出現輕微症狀，經醫生診斷為「高風險」，亦可以獲處方新冠口服藥。

接種新冠疫苗 應對冬季高峰期

曹忠豪醫生認為，近日的首次感染和重複感染個案與「疫苗疲勞」有關，大部分港人接種三劑疫苗後便停止。他提醒，高風險群組應接種加強劑，包括50歲或以上人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員。無論他們以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應按建議接種加強劑，如到人煙稠密的地方，可以佩戴口罩保護自己。大眾亦要保持良好生活習慣和個人衛生，多加留意身邊的長者、兒童等高危群體的身體情況，當他們身體不適時應及早求醫，採取積極的治療。

年滿60歲或以上長者一旦確診新冠肺炎，只要符合以下任何一項資格，包括患有慢性疾病、BMI達30kg/m²或以上、免疫力不足，均可從不同途徑獲取新冠口服藥。

普通科門診預約電話及相關私家醫生名單可到以下網頁查詢：
致電各區普通科門診診所：http://bit.ly/46j3seL 
向已在「醫健通」登記的私家醫生預約：http://bit.ly/46dAH3e

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HK-ANV-0064 Dec/2023