家庭關係︱老翁被嘲孫子不像自己 偷做親子鑑定　竟揭祖孫三代悲痛真相

真相往往事與願違。內地一名李姓爺爺因為被鄰居嘲笑「孫子完全不像他」，於是偷偷帶孫子進行親子鑑定，確定兩人沒有血緣關係。而老爺爺認為是媳婦對兒子不忠，他再拉兒子做了祖孫三代測驗的結果，竟發現三人都沒血緣關係。

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綜合內媒報導，李爺爺一直暗暗不滿媳婦在知名酒店工作，經常「濃妝豔抹」上班，時常訓斥對方不檢點，夾在公媳關係倆人中間的李子，不惜要帶妻兒分居以平息家庭衝突。

直至李母過身，李子擔心日漸老邁又獨居的父親，選擇舉家搬回老家照顧爸爸。李翁喜迎有6歲孫子陪伴自己之際，就聽到鄰居傳來議論他與孫子完全不像，令李翁再次挑起懷疑媳婦的毛病，立刻帶孫子去做DNA親子鑑定，結果顯示兩人無血緣答案。

當李子聽到這驚天結果，選擇相信老婆，媳婦示清白也告訴李翁願意再次測驗。不過，李翁認為媳婦可能從中施展手段，自然不同意讓媳婦參加，只帶了兒子一起進行鑑定，好讓對方心服口服。

怎料，祖子孫三人鑑定的結果竟是毫無血緣關係，他們三人生活多年居然是沒有血緣關係。這個震撼的消息嚇到李翁、李子與媳婦，後來他們才聯想到，已經去世的李母竟帶著晴天霹靂的秘密進入墳墓，而李子的生父也因此永遠成謎。

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責任編輯：王明芳

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