【的士服務】立法會三讀通過的士司機違例記分制條例草案　2年內扣滿15分停牌3個月

▲ 立法會今日三讀通過的士司機違例記分條例草案。(資料圖片)

立法會今日三讀通過的士司機違例記分條例草案，的士司機日後違例，會按嚴重程度被記分，兜路、拒載、濫收車資扣5至10分，兩年內扣滿15分停牌三個月。運輸及物流局局長林世雄指，記分制志在懲戒害群之馬，不會影響大部分奉公守法的司機。

議案在68票贊成、3票反對、13票棄權下，獲得通過。反對的包括江玉歡及自由黨的易志明、李鎮強，而棄權的包括工聯會及勞聯等多名議員。

條例列明，司機濫收車資、拒載、改咪錶等會被記10分；兜路、「釣泥鯭」等要記5分；拒發收據、拒絕運載指定數目的乘客等要記3分。如果司機累計被記10分，要在指定限期內，自費完成改進課程，通過考試可以減3分，如果沒有遵從就會罰款及監禁。兩年內，司機被記15分或以上，運輸署長會向法庭申請傳票，取消司機駕駛的士的資格。初犯停牌3個月，再犯每次停牌半年。記分制將於9個月後生效。

林世雄：記分制和兩級制罰則針對情況不同 兩者相輔相成

林世雄表示，的士司機不會單純因為被乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證，以及被法庭定罪之後，才會被記分。他指，記分制和兩級制罰則所針對的情況不同，兩級制罰則所針對的是不法司機重複干犯同一罪行，而記分制則針對不法司機於兩年內多次干犯不同的罪行，兩項措施相輔相成，可加強對不法司機的整體阻嚇力。在的士車隊制度下，當局會要求車隊持牌人必須在車隊的士的車廂內安裝攝錄系統；並會研究是否強制全港所有的士安裝攝錄系統的可行性，於明年諮詢的士業界的意見。

易志明：再增設記分制等同雙重罰則 令業界人手更緊張

多位議員在辯論期間，表明支持嚴打「黑的」，但擔心記分制增加司機壓力，令業界人手更緊張。易志明指，現時已經有條例規管司機，再增設記分制，是等同雙重罰則，在多重監管之下，為司機增加不少心理壓力，既然從事其他商用車輛的司機無同樣嚴苛的要求，司機自然就會選擇轉去任職其他沒有這樣大壓力的公交。江玉歡認為，局方無清楚解釋，如何解決兜路指控中舉證困難，如何防止司機、乘客各執一詞。

投棄權票的工聯會陸頌雄批評，人人都知蘭桂坊某些時段用不到正價截車，警察為何不每天到那裏「放蛇」。

陳紹雄倡政府為所有的士設置雲端攝錄系統

投贊成票的選委會界別議員陳紹雄建議，仿效澳門做法，由政府為所有的士在車廂內設置雲端攝錄系統。民建聯議員陳恒鑌認為，單靠放蛇沒有甚麼用、警力有限，必須要有24小時在車上的「警察」協助監察。

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責任編輯：區綽彥