  • 24°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士服務】立法會三讀通過的士司機違例記分制條例草案　2年內扣滿15分停牌3個月

政治 16:18 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

立法會今日三讀通過的士司機違例記分條例草案。(資料圖片)

立法會今日三讀通過的士司機違例記分條例草案，的士司機日後違例，會按嚴重程度被記分，兜路、拒載、濫收車資扣5至10分，兩年內扣滿15分停牌三個月。運輸及物流局局長林世雄指，記分制志在懲戒害群之馬，不會影響大部分奉公守法的司機。

議案在68票贊成、3票反對、13票棄權下，獲得通過。反對的包括江玉歡及自由黨的易志明、李鎮強，而棄權的包括工聯會及勞聯等多名議員。

條例列明，司機濫收車資、拒載、改咪錶等會被記10分；兜路、「釣泥鯭」等要記5分；拒發收據、拒絕運載指定數目的乘客等要記3分。如果司機累計被記10分，要在指定限期內，自費完成改進課程，通過考試可以減3分，如果沒有遵從就會罰款及監禁。兩年內，司機被記15分或以上，運輸署長會向法庭申請傳票，取消司機駕駛的士的資格。初犯停牌3個月，再犯每次停牌半年。記分制將於9個月後生效。

林世雄：記分制和兩級制罰則針對情況不同  兩者相輔相成

林世雄表示，的士司機不會單純因為被乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證，以及被法庭定罪之後，才會被記分。他指，記分制和兩級制罰則所針對的情況不同，兩級制罰則所針對的是不法司機重複干犯同一罪行，而記分制則針對不法司機於兩年內多次干犯不同的罪行，兩項措施相輔相成，可加強對不法司機的整體阻嚇力。在的士車隊制度下，當局會要求車隊持牌人必須在車隊的士的車廂內安裝攝錄系統；並會研究是否強制全港所有的士安裝攝錄系統的可行性，於明年諮詢的士業界的意見。

易志明：再增設記分制等同雙重罰則  令業界人手更緊張

多位議員在辯論期間，表明支持嚴打「黑的」，但擔心記分制增加司機壓力，令業界人手更緊張。易志明指，現時已經有條例規管司機，再增設記分制，是等同雙重罰則，在多重監管之下，為司機增加不少心理壓力，既然從事其他商用車輛的司機無同樣嚴苛的要求，司機自然就會選擇轉去任職其他沒有這樣大壓力的公交。江玉歡認為，局方無清楚解釋，如何解決兜路指控中舉證困難，如何防止司機、乘客各執一詞。

投棄權票的工聯會陸頌雄批評，人人都知蘭桂坊某些時段用不到正價截車，警察為何不每天到那裏「放蛇」。

陳紹雄倡政府為所有的士設置雲端攝錄系統

投贊成票的選委會界別議員陳紹雄建議，仿效澳門做法，由政府為所有的士在車廂內設置雲端攝錄系統。民建聯議員陳恒鑌認為，單靠放蛇沒有甚麼用、警力有限，必須要有24小時在車上的「警察」協助監察。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【運輸藍圖】北部都會區增建2鐵1路　中鐵綫於梨木樹石籬附近加車站
16:15 2023/12/12
【運輸藍圖】北部都會區增建2鐵1路　中鐵綫於梨木樹石籬附近加車站
【三隧分流】三隧分時段收費周日起實施　運輸署料分流效果明顯
17:02 2023/12/13
【三隧分流】三隧分時段收費周日起實施　運輸署料分流效果明顯
【C919訪港】民航處李謙彥成首批C919機師　將參與飛越維港上空飛行演示
今日 13:18
【C919訪港】民航處李謙彥成首批C919機師　將參與飛越維港上空飛行演示

你可能感興趣

【運輸藍圖】北部都會區增建2鐵1路　中鐵綫於梨木樹石籬附近加車站
16:15 2023/12/12
【運輸藍圖】北部都會區增建2鐵1路　中鐵綫於梨木樹石籬附近加車站
【三隧分流】三隧分時段收費周日起實施　運輸署料分流效果明顯
17:02 2023/12/13
【三隧分流】三隧分時段收費周日起實施　運輸署料分流效果明顯
【C919訪港】民航處李謙彥成首批C919機師　將參與飛越維港上空飛行演示
今日 13:18
【C919訪港】民航處李謙彥成首批C919機師　將參與飛越維港上空飛行演示
運輸 林世雄 陳紹雄 運輸及物流局 運輸署 的士 自由黨 工聯會 民建聯 陳恒鑌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載