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公屋輪候丨港媽呻公屋派樓遠影響子女升學　倡房署「以校區派位」網民咁反應

升學教育 16:43 2023/12/14

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港媽呻公屋派樓遠影響子女升學，倡房署「以校區派位」。

【公屋/公屋申請/輪候公屋/上樓】公屋派樓講彩數，即使有幸被抽中，亦未必獲派心儀地區。近日有港媽發文，指政府派樓沒有考慮小朋友的上學地點，令小朋友被迫轉校或跨區上學，故提倡「以校區派位」，根據子女就讀學校的地區派樓。帖文隨即引起網民熱議，有人直言「你咁多要求咪買樓囉」。

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港媽倡「以校區派位」

該名港媽於Facebook群組「公屋討論區」發帖，指房署派樓時沒有考慮小朋友上學地點，「永遠派樓，都會派到同小朋友返學地點相距天邊咁遠」。她說家長嘔心瀝血為子女找學校，「既然學校要跟地區派位，咁點解派樓唔可以呢？」

她表示，很多家庭都不希望子女轉校，為了可原校升讀，不介意被派到舊區、舊單位。她認為，如果房署派樓審批時，將小朋友就讀學校地區列入派樓地區，會讓更多家庭受惠。

如果可以以校區派位，房署亦可以睇小朋友喺該區就讀咗幾耐而決定，避免咗揀區家庭出現！

網民：畀你住仲咁多要求

帖文引起不少網民討論，但大多數網民認為港媽的建議不現實，「房署邊有咁多人手去做呢啲嘢」、「小朋友幾年轉一次校，等上樓隨時十年八年，點跟到咁多？」、「公屋咁多人申請就得邊個呢？」、「正常都唔想轉校，大抽獎可以靠運氣入學校，轉校要靠實力，家長小朋友壓力會勁大，但世事邊有咁如意」。

有網民表示跨區上學是很常見的事，跨區返學又唔係咩困難，如果去隔離區嘅話都係半小時內都返到啦」、「好多名校都嚟自唔同地區，間學校好，住邊度都要去啦」。

亦有人留言諷刺稱，「畀你住仲咁多要求」、「你咁多要求咪買樓囉」、「呢個世界有樣嘢叫取捨」、「香港人好難招呼」、「諗吓做乜要生先啦」、「畀妳公屋住又嫌三嫌四，真係搞笑」。

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責任編輯：王明芳

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