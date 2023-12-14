【紀念郵票】1月5日推龍年賀歲生肖郵票　珍藏版明日發售

▲ 郵票、郵票小型張和特別郵戳。（政府新聞處）

香港郵政今日（14日）宣布，以「歲次甲辰（龍年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品將於明年1月5日（星期五）推出發售。同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張──瑞兔飛龍」、「十二生肖金銀郵票小型張──完全珍藏版」及龍年聯合紀念套摺。

在十二生肖中，龍是神獸，象徵尊貴和力量，在民間寓意吉祥好運。甲辰龍年將至，香港郵政發行賀歲生肖郵票第五輯的第一套，一套四枚郵票及兩張郵票小型張展示形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的歡騰氣氛。嵌有一枚五十元郵票的郵票小型張是香港郵政首次發行的鐳射剪紙郵票小型張，郵票中的剪紙圖案以鐳射技術切割，刻劃出細緻的龍剪影。

至於題為「瑞兔飛龍」的十二生肖金銀郵票小型張，生肖郵票上的瑞兔與飛龍分別以銀箔和金片製作，熠熠生輝，別具華麗感，帶出新春喜氣洋洋的氣氛。背景以紫色作為主色，襯以中國傳統建築屋脊上的荷花裝飾，盡顯尊貴氣派。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」由明日（15日）起發售「歲次甲辰（龍年）」正式首日封，以及「十二生肖金銀郵票小型張──瑞兔飛龍」及「十二生肖金銀郵票小型張──完全珍藏版」的生肖紀念封。上述首日封和紀念封的珍藏版，以及全新設計的「2024年紀念封」亦會於同日起在集郵局和「郵購網」發售。

這套特別郵票及相關郵品將於明年1月5日起在各郵政局及「郵購網」發售。珍藏版首日封／生肖紀念封、已蓋銷首日封／生肖紀念封、已蓋銷珍藏版首日封／生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡、「心思心意郵票」小版張、聯合紀念套摺及聯合紀念套摺（珍藏版）只限在集郵局發售，而利是封則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局及屯門中央郵政局於12月15日起發售。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津