  • 24°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】

娛樂 17:29 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

恭喜晒！

籃球女神方泳琳（Jessie）自參選《最後一屆口罩小姐選舉》後為人熟悉，2021年有份參演電視劇《大叔的愛》。她自中一開始打籃球，至今已10多年，擅長射三分球，曾由學界比賽打至盃賽。

Jessie熱愛運動，她認為做運動修身最好，曾成功減去20磅；另她亦相信，運動可改變一個人的人生。

上月，Jessie在社交網站宣布「甲一籃球員」男友陳張敏求婚成功，並晒出多張甜蜜照片報喜，令一眾宅男粉絲心碎。

【籃球女神】方泳琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」

最新影片推介：佘詩曼專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

金器排場不失禮

昨日（12月13日），Jessie分享多張過大禮相片，宣布被「落訂」正式封盤。

從相中可見，過大禮金器排場十足，不但有4對巨型龍鳳鈪，就連金豬頸鏈都有兩條，可見男方相當有誠意，難怪未來外父、外母笑得如此高興，相信一定好滿意這位準女婿！

（IG圖片）

Jessie與未婚夫陳張敏同樣是籃球好手，兩人志趣相投，連過大禮合照也拿出籃球作道具，十分有意思。Jessie寫道：

今日過大禮❣️可以派帖喇🤗過大禮嘅物品真係超級多！爸爸媽媽見到呢個『過大禮陣容』，簡直笑到見牙唔見眼。

點擊圖片放大
+10
+9

傳介入張建聲感情

現年34歲的方泳琳（Jessie）本是香港女子籃球員，因樣子甜美獲封「籃球女神」之稱，而且樣貌與楊偲泳相似，2021年以「Renci」之名參加ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》。

其實，Jessie早於2017年已踩入演藝圈，曾參演電影《29+1》、《作家的謊言：筆忠誘罪》、《夜校》；劇集有、《季前賽》、《心靈師》、《殺手廢J》等。

點擊圖片放大
+19
+18

Jessie曾因拍攝《作家的謊言：筆忠誘罪》與同戲的張建聲傳緋聞，有指介入張建聲與陳嘉莉的戀情，陷入三角戀。

被指一腳踏兩船的張建聲，與舊愛陳嘉莉聯署發聲明，表示絕無第三者介入，而Jessie亦強調跟男方屬朋友關係。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【籃球女神】方泳琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」
14:32 2021/09/03
【籃球女神】方泳琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」
新聞女王丨陳若思演出獲肯定　J2女神Amber ：多謝大家睇到我嘅努力
18:27 2023/12/10
新聞女王丨陳若思演出獲肯定　J2女神Amber ：多謝大家睇到我嘅努力
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
17:47 2023/12/12
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
【我們的十八歲】林千渟楊偲泳合演溫碧霞監製新片　Angel除剩內衣演出：性感極限
17:34 2023/06/06
【我們的十八歲】林千渟楊偲泳合演溫碧霞監製新片　Angel除剩內衣演出：性感極限
【宅男女神】李蔓瑩慶生與眾同樂　愛情烈女Renee俘虜網民【多圖】
19:17 2023/10/17
【宅男女神】李蔓瑩慶生與眾同樂　愛情烈女Renee俘虜網民【多圖】

你可能感興趣

【籃球女神】方泳琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」
14:32 2021/09/03
【籃球女神】方泳琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」
新聞女王丨陳若思演出獲肯定　J2女神Amber ：多謝大家睇到我嘅努力
18:27 2023/12/10
新聞女王丨陳若思演出獲肯定　J2女神Amber ：多謝大家睇到我嘅努力
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
17:47 2023/12/12
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
娛樂人物職業 KOL 娛樂行業 運動員 社交平台 結婚 籃球