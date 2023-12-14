娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】

▲ 恭喜晒！

籃球女神方泳琳（Jessie）自參選《最後一屆口罩小姐選舉》後為人熟悉，2021年有份參演電視劇《大叔的愛》。她自中一開始打籃球，至今已10多年，擅長射三分球，曾由學界比賽打至盃賽。

Jessie熱愛運動，她認為做運動修身最好，曾成功減去20磅；另她亦相信，運動可改變一個人的人生。

上月，Jessie在社交網站宣布「甲一籃球員」男友陳張敏求婚成功，並晒出多張甜蜜照片報喜，令一眾宅男粉絲心碎。

【籃球女神】方泳琳做運動減23磅 自中一打波相信「運動可改變人生」

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金器排場不失禮

昨日（12月13日），Jessie分享多張過大禮相片，宣布被「落訂」正式封盤。

從相中可見，過大禮金器排場十足，不但有4對巨型龍鳳鈪，就連金豬頸鏈都有兩條，可見男方相當有誠意，難怪未來外父、外母笑得如此高興，相信一定好滿意這位準女婿！

▲ （IG圖片）

Jessie與未婚夫陳張敏同樣是籃球好手，兩人志趣相投，連過大禮合照也拿出籃球作道具，十分有意思。Jessie寫道：

今日過大禮❣️可以派帖喇🤗過大禮嘅物品真係超級多！爸爸媽媽見到呢個『過大禮陣容』，簡直笑到見牙唔見眼。

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傳介入張建聲感情

現年34歲的方泳琳（Jessie）本是香港女子籃球員，因樣子甜美獲封「籃球女神」之稱，而且樣貌與楊偲泳相似，2021年以「Renci」之名參加ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》。

其實，Jessie早於2017年已踩入演藝圈，曾參演電影《29+1》、《作家的謊言：筆忠誘罪》、《夜校》；劇集有、《季前賽》、《心靈師》、《殺手廢J》等。

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Jessie曾因拍攝《作家的謊言：筆忠誘罪》與同戲的張建聲傳緋聞，有指介入張建聲與陳嘉莉的戀情，陷入三角戀。

被指一腳踏兩船的張建聲，與舊愛陳嘉莉聯署發聲明，表示絕無第三者介入，而Jessie亦強調跟男方屬朋友關係。

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