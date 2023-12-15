小朋友轉季咳個不停？ 選對中成藥 輕鬆除痰兼止咳

今年冬季流行病來勢洶洶，近月更有學校大規模爆發上呼吸道中招個案，每逢季節交替，抵抗力弱及氣管比較敏感的小朋友最容易有痰多咳嗽症狀，有時持續一星期也未見好轉，他們咳力不足，又不懂表達，咳個不停，家長們都擔心不已。想要藥到病除，先要釐清症狀，才能用藥得宜，止咳除頑痰無難度！

兒科止咳化痰聖藥

近年不少家長尋找西藥以外的另類療法，而中藥因被認為藥性溫和，故備受追捧。中醫認為，引起小朋友痰多咳嗽的因素，主要由上呼吸道感染而形成，加上病後肺熱未清所致，故適宜服用具有清熱、除痰作用的中藥材，而根據《中華本草》記載，主治痰熱喘咳的聖藥，必數「猴棗」。

猴棗又名猴子棗，為方便服用，會將猴棗研磨成粉末狀。猴子棗雖屬珍貴中藥材，幸而坊間不少品牌都推出猴棗散，要購入並不困難。然而若家長自行購買讓小孩服用，絕對要審慎選擇，切忌亂投藥石，皆因同一藥名，配方都有所不同。

選購猴棗散 應注意甚麼？

市面上的猴棗散眾多，家長應怎樣選擇？家長可以從三方面留意︰成分、口碑和生產認證。

比較市場上眾多的配方中，位元堂猴棗除痰散蘊含6大國家衛健委恢復期推薦處方相同成分^︰

• 健脾益肺的黨參和白朮

• 健脾寧心的茯苓

• 燥濕化痰的法半夏

• 清熱解毒的甘草

• 理氣健脾的陳皮

服用後，痰會逐漸減少，痰可以「從口咳出」或「從便排出」。另外，銷量也反映口碑，位元堂猴棗除痰散已經連續10年榮獲全港銷量第一*，一直深受家長信賴，除了具口碑實證外，其生產廠房更取得香港GMP及澳洲PIC/S認證，產品通過重金屬、微生物、農藥殘留及急性毒性等超過600項品質及安全測試，百分百香港製造，緊守嚴格的質量標準，安全安心。

服用方法簡單 有效改善痰咳

對於很多父母而言，餵小朋友吃藥絕對是一個夢魘，而位元堂猴棗除痰散服用方法非常簡單。當小朋友痰咳初起，家長只需將猴棗除痰散粉末倒於湯匙，再以少量溫水拌勻，便可讓小孩吞服。若小孩「扭計」不肯吃藥，可以將藥粉混於奶或湯水，讓小朋友不知不覺將藥吃掉。適合3個月或以上的嬰兒、兒童及成人服用，服用分量記得按說明指示，3個月至12個月大的嬰兒每日兩次，每次一支；一歲或以上人士每日兩次，每次兩支。

由即日起至2024年1月8日，位元堂門市、位元堂網店及工展會更有限時組合及低至57折的多盒價優惠，快來選購趕走轉季痰咳不適！

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