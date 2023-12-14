為港爭光丨 6名學生初中科學奧林匹克創佳績 奪3面金牌2面銀牌1銅牌

▲ 6名學生初中科學奧林匹克創佳績 。

再有香港學生為港爭光，本港6名學生代表香港參加第20屆國際初中科學奧林匹克，共奪得三面金牌、兩面銀牌和一面銅牌，創下自2018年以來最佳成績。

聖保羅男女中學的江曜宏、保良局百周年李兆忠紀念中學的黎日朗和拔萃男書院的宋子傲贏得金牌，聖保羅男女中學的李欣霖和英華書院的曾啟宏奪得銀牌，而民生書院的辛信晞則獲得銅牌。

教育局局長蔡若蓮祝賀香港隊在賽事中表現卓越，蔡若蓮表示，港隊在比賽中成績驕人，充分展現學生在科學、科技、工程、藝術和數學（STEAM）方面的卓越才華。教育局會持續在中小學大力推動STEAM教育，裝備學生在新時代需要的能力，包括進一步推動學校建立校本學生人才庫，加強識別具有STEAM潛能的學生，安排他們參加有系統的培訓和具規模的比賽，培育更多精英，增強香港創科實力。

她續指，為進一步促進資優教育發展，教育局今年向資優教育基金額外注資六億元，加強與香港資優教育學苑協作，並提供更多元化、高質素和具挑戰性，特別是與STEAM範疇相關的校外教育服務，加大力度培育在這方面有潛質的資優學生，為香港培育未來的創科人才。

國際初中科學奧林匹克為15歲或以下中學生而設，比賽內容涵蓋達高中程度的物理、化學和生物，形式包括筆試和科學實驗。本屆賽事本月1日至10日在泰國舉行，54個國家和地區共304名學生參加。

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責任編輯：王明芳