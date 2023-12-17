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消委會｜黃大仙婦人煲湯　無開窗致3母子一氧化碳中毒　勿亂用1種爐頭節能配件恐惹禍

食用安全 16:41 2023/12/17

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坊間普遍稱為「節能環」的器材一般聲稱有具有節能效果，但近月便接連發生兩宗因煮食爐加上節能環導致一氧化碳中毒案件，消委會提醒有關配件增加一氧化碳排出，數分鐘內便可使人失去知覺甚至死亡，呼籲市民留意。

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煮食爐加節能環煲湯 一家三口中毒

翻查資料，黃大仙竹園南邨一名48歲婦人於本年8月21日，在家煲湯期間未有打開抽油煙機機且窗戶全關，導致自己與一對子女一氧化碳中毒，出現頭暈及失去知覺等病徵。同月25日，有1男2女於家中煮食時一氧化碳中毒。調查發現事發時抽油煙機並未開啟，住所窗戶亦全部關上，並發現爐頭上安裝了一個非原廠配件。

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2個案煮食爐均裝有節能環

機電工程署其後表示，兩宗個案成因都是室內空氣不流動所引致，而兩個涉事煮食爐均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠配件，聲稱具節能效果。機電署將涉事的「節能環」交由實驗所進行測試，發現當煮食爐使用「節能環」時，排出的一氧化碳明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，亦沒有聲稱的節能效果。

消委會：一氧化碳濃度低亦可致命

消委會指出，「節能環」放在氣體煮食爐的爐頭上使用時爐火會明顯轉黃及出現不正常的燃燒現象，而且排出有毒的一氧化碳。一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，但它會致命。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也可以在數分鐘內使人失去知覺甚至死亡。

消委會於1997、2008及2009年都曾刊登「節能環」的報告，並呼籲市民停用。當時測試發現使用「節能環」時排出有毒的一氧化碳明顯增加，超出安全標準上限，與機電署今年的測試結果吻合。消委會又提出幾大使用家用氣體煮食爐的安全事項，供市民參考：

  • 使用時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啟，確保空氣流通。
  • 切勿使用非原廠爐具生產商供應的煮食爐配件，若爐具操作有異，應立即停用，並通知有關爐具代理商檢查或維修。
  • 住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體爐具進行安全檢查。
  • 如察覺氣體煮食爐有氣體洩漏的跡象，在確定本身安全的情況下，立即關閉氣體總掣，及通知有關爐具代理商派員到來處理。

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