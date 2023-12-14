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【精進建築】油塘東源街地盤工業意外　屋宇署向精進建築工程提4項檢控

社會 16:31 2023/12/14

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屋宇署表示，向精進建築工程提出4項檢控。(資料圖片

精進建築工程有限公司去年12月14日在油塘東源街一個建築地盤發生的工字鐵下塌事故，令一名工人不治。政府事後拒絕其註冊續期申請，並將該承建商從「一般建築承建商名冊」中除名，不得進行任何建築工程。

屋宇署發言人今日(14日)表示，署方已完成調查事故，並提出合共4項檢控。事故導致一名工人不治。發言人表示，涉事工字鐵為臨時側向承托的一部分，用以支撐挖掘及建造地庫工程。在地庫結構完工後，該臨時側向承托，包括有關工字鐵會被移除。屋宇署調查結果顯示，在移除有關工字鐵期間，有關承建商、分判商和與該事件直接有關的個別人士未有提供足夠預防措施，導致有關工字鐵下塌及死亡事故。
　　 
根據調查結果及經徵詢律政司意見後，屋宇署已按照《建築物條例》第40（2B）（a）條，向與該等工程直接有關的承建商及與該事件直接有關的分判商／個別人士提出共4項檢控，合共涉及兩間公司和兩名個別人士。觀塘裁判法院已發出傳票，有關聆訊定於2024年1月16日進行。按一般程序，提告詳情將於聆訊前一日在法院網頁公開。
　　 
根據《建築物條例》第40（2B）（a）條，與任何建築工程直接有關的人，如進行或已進行該等工程，或授權或准許或已授權或已准許進行該等工程，而工程進行方式導致任何人受傷或任何財產損毀，一經定罪，最高刑罰為罰款一百萬元及監禁三年。
　　 
發言人表示，屋宇署再次提醒承建商及相關建築工程人士，必須按照《建築物條例》及其附屬法例、《地盤監督作業守則》妥善監督建築工程，確保工程進行時建築物及公眾安全。另外，屋宇署已於本年10月18日拒絕涉事的一般建築承建商（即精進建築工程有限公司）的註冊續期申請，並於11月16日將該承建商從「一般建築承建商名冊」中除名，由同日起該承建商不得進行任何建築工程。
　　 
就有關事故，勞工處於今年六月完成調查，並根據《工廠及工業經營條例》向相關持責者（包括有關承建商及分判商）提出檢控。案件將會在2024年1月11日提堂。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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