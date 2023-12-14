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白晝如焚丨鄧麗欣被睇好有望爭金像影后　Stephy展現硬朗倔強一面

娛樂 16:37 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

由鄧麗欣（Stephy）、劉以豪主演的愛情懸疑電影《白晝如焚》，在月初於香港舉辦首輪優先場，而憑此片在日本福岡旭日國際電影節領取「特別功績賞」的Stephy，於日本奪獎回港後馬不停蹄出席電影優先場。

除接收到觀眾的祝賀，更獲得行內多名具份量的製作人及導演親身捧場，包括監製朱嘉㦤、柯星沛、導演馮志強等，眾人均對Stephy演出及其進步充分肯定，不少業界人士對Stephy提名來年金像影后睇高一線，對其表現充滿信心。

白晝如焚丨鄧麗欣獲頒「特別功績賞」　Stephy自言個性強悍

《白晝如焚》鄧麗欣

Stephy誓死捍衛感情

而《白晝如焚》首條預告在今日（12月14日）發布，在預告中，Stephy跟以豪一對戀人甜蜜過後，卻遇上感情上重大危機，以豪情緒崩潰哭成淚人，Stephy卻表現硬朗又倔強，似乎誓死捍衛這段感情關係。

而同日發布初回海報，Stephy跟以豪這對戀人在熊熊烈火一旁愁眉深鎖，滿懷心事的二人似乎要將秘密化為灰燼，突顯這部愛情懸疑電影的獨特之處。

《白晝如焚》海報

劉以豪認真看待角色

Stephy透露，在處理角色上，是個尋找愛的過程：「呢個角色喺開拍前同導演溝通好多查案上嘅細節，不過慢慢發現我要處理嘅係呢個人物點樣去經歷呢段生命，聚焦去尋找言貞呢個角色點樣睇愛同埋相關嘅感覺，包括對家庭同男朋友係邊一種愛嘅感覺。」

而對手以豪亦絕無鬆懈，相當認真看待角色，他說：「演出時經常停留在高壓跟緊蹦的情緒和狀態，經常都把自己關起來，停留在自己的狀態當中。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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