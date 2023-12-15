母愛偉大｜街上迷路被帶警局　失智媽媽與兒子相見　即擔心肚餓遞米粉兒子淚崩

▲ 街上迷路被帶警局，失智媽媽與兒子相見，即擔心肚餓遞米粉兒子淚崩。

母愛偉大！台灣一名患有腦退化的65歲婦人近日於街上迷路，被警員發現後帶回警署，其兒子得悉後立即前往接母親。儘管對很多周邊事物已失去印象，但婦人與兒子碰面後仍不忘母親的本色，第一時間問兒子「吃飯了嗎？」，更將警員所送贈的湯米粉遞向兒子手上，讓兒子當場淚崩。

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綜合台媒報道，一名患腦退化的姓劉65歲婦人，上月16日被人發現於台中市台灣大道一帶迷路。警方接報到場後，發現婦人身上沒有身份證明文件、亦忘了所住地址，別無他法下唯有將她帶回警局安頓。由於擔心婦人肚餓，好心的警員更請她食湯米粉。

同一時間，婦人的姓陳兒子不見母親蹤影後，亦非常心急，於街上尋找對方；當得知有警員尋獲一名「迷路老人」時，即馬上飛奔往警局。兩母子最終於警局重遇，婦人出於母親的本能，開口第一句便是問兒子「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，隨即令兒子伏在椅子哭泣，久久不能言語。

兒子事後表示，母親當日上午11時許走失，平時對方只記得家附近的路，不知道為何會離開熟悉地；由於遍尋不獲母親，自己「急得心臟噗通噗通跳，好像就要停掉」。他指今次是母親首次迷路，未料對方見到自己的第一句話，竟是關心自己要不要吃米粉，讓他一陣鼻酸，今後會再多加留意母親的健康及安全。同時，他又多謝熱心路人及警察的幫忙，令他可以尋回母親。

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拆解認知障礙症常見症狀

據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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