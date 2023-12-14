【傑出學者】嶺大校長秦泗釗獲選歐洲文理科學院院士　稱大學開始聘請AI領域學者

▲ 秦泗釗作為嶺大首位學者，獲選為歐洲科學與藝術院院士。（中大深圳網頁圖片）

當選歐洲文理科學院院士（技術與環境科學部）的嶺南大學校長秦泗釗，在本年中國高等教育大會上發表主題演講，分享大學採用人工智能（AI）及資訊數據的案例，並講述如何利用ChatGPT進行文科及人工智能教育。他又提及，嶺大已開始聘請AI相關領域的優秀學者，盼培養掌握AI的學生，應對未來市場。

嶺南大學與曼徹斯特大學於昨日（13日）及今日（14日）一連兩日合作舉辦2023年中國高等教育大會，秦泗釗在活動中以「ChatGPT時代博雅大學的挑戰與機遇」作主題演講，指出ChatGPT或被視為威脅傳統教育，惟對於願意適應及發展的大學而言，代表「巨大的機會」。他亦稱，AI不是人類智力的替代品，而是增強人類智力的工具，強調擁抱AI及其他數位技術的重要性，並相信博雅大學需利用有關技術進步，並將其納入教學實踐。

秦泗釗亦認為，博雅教育在瞬息萬變的世界中，越來越重視創造性思維，並以嶺南大學為例闡釋博雅院校如何駕馭有關不確定領域。他又提及，嶺大已開始聘請AI相關領域的優秀學者，並正籌建新的數據科學學院，致力培養掌握AI的學生，應對未來市場。

另外，嶺南大學今宣布，秦泗釗作為所屬大學首位學者，獲選為歐洲文理科學院院士，並提及他在數據驅動控制工程領域具突破性貢獻，獲多項國際殊榮，包括美國國家發明家科學院院士、國際自動控制聯合會會士、美國化學工程學會（AIChE）會士及電機電子工程師學會（IEEE）會士。他更於2022年獲得AIChE計算與系統技術學部（CAST）計算與化學工程獎，並於同年獲頒IEEE控制系統學會技術轉化獎，成為大中華區首位及唯一一位同時獲得這兩個獎項的學者。秦泗釗又曾發表超過470篇國際期刊論文、書籍章節、會議論文及演講文稿，並擁有12項美國專利的發明，甚至在Google學術搜尋上被引用超過3.86萬次。

秦泗釗表示，自己作為工程及數據科學專家，致力推動科學知識發展，通過充分發揮數據力量及應用工程原則，解決迫切的全球環境挑戰。他亦期待日後與學院其他成員緊密合作，共同創造對社會具積極影響力的創新解決方案。

歐洲科學與藝術院為全球科學院中院士諾貝爾獎獲得者比例最高的科學院之一，涉及32位諾貝爾獎得主，包括2020年諾貝爾化學獎得主埃馬紐埃爾卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）、2021年諾貝爾物理獎得主克勞斯哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）、2022年諾貝爾物理獎得主安東蔡林格（Anton Zeilinger）以及2023年諾貝爾物理獎得主費倫茨克勞斯 （Ferenc Krausz）等。

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責任編輯：梁凱婷