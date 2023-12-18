完美觸感 細意品味 歐洲傢俬讓「家」變成一種享受

歐洲人對生活哲學和美學均反映在傢俬設計之上，所謂「人靠衣裝，家靠軟裝」，其實無需重新裝修粉飾，添置歐洲傢俬都可以令家居格調即時提升。一於到歐化傢俬揀選來自歐洲各地的優質傢俬，以亮麗家居迎接2024。



全真皮彈腳梳化貼牆慳位



想換梳化？這款意大利MIRTO全真皮三座位電動彈腳梳化，有別於一般彈腳梳化要預留梳化後的位置，而是採用「Wall-Free電動彈腳系統」，能做到零距離貼牆效果，梳化背後並不會向後延伸，毋須為彈鉸預留位置，大大減少佔用空間，更慳位實用。另外，梳化設計配合可調校式頭枕，可因應不同要求，提供多角度舒適承托。外形方面，雙皮色的扶手設計獨特，簡約中突顯細節，雙皮色與凹凸波浪形可營造出視覺效果，加上獨特的框架式梳化腳座，盡顯時尚品味。

▲ 意大利MIRTO全真皮3座位電動彈腳梳化，毋須為彈鉸預留位置，比一般彈腳梳化更慳位，令家居騰出不少空間。優惠價$23,800（原價$54,300）

升降茶几一物多用



一張優質的梳化令你坐得舒服，如果跟前有一張放滿零食的茶几，更是最佳的享受。這張來自意大利品牌Ozzio的升降茶几，摺合後可作日常的小茶几之用，如果招呼朋友到訪，可以油壓式升降系統將茶几打開，同時可作儲物用途，一物多用，滿足不同需求。外形方面，以木面配搭兩側的全透明玻璃腳座，營造懸浮效果，簡約中展示生活品味。

▲ - LUGANO升降茶几來自意大利品牌Ozzio，品牌是專門設計多功能傢俬，擅於賦予家具多變性與多功能，令有限空間有更多變化，平時可收起作小茶几之用。優惠價$16,192（原價$18,400）

▲ 油壓升降功能別具流暢，盡顯歐洲名廠精湛工藝，集茶几和儲物櫃於一身，一物多用，適合不同需要。

伸縮餐檯 3種長度任均選擇



除了茶几，伸縮餐枱亦是不少香港家庭的必備家具。這款意大利ROMA伸縮餐枱，可由原來的140厘米長度，按需要擴展至180厘米或220厘米，而且操作方便又輕鬆。餐枱面特選用Super Ceramic物料，具備耐刮、耐熱和耐磨特性，配上雲石紋理，更能展示個人品味。枱腳則採用八字座腳的獨特設計，極具時尚感。

▲ 意大利ROMA伸縮餐枱本身長度140厘米，適合香港一般家庭使用。優惠價$23,725（原價$36,500）

▲ 左右兩邊伸延新枱面，可按需要擴充至180厘米或更長220厘米，並採用引人注目的八字枱腳腳座設計，展現幾何學特色感。

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