吸塵機顏值擔當　LG A9T系列吸塵除蟎拖地好拍擋

吸塵機是清潔家居的恩物，有別於舊式要拖着長長電綫，運作時伴隨大量嘈音的笨重吸塵機，無綫吸塵機是不少新世代家庭必備的電器。LG最新推出的A9T系列無綫吸塵機就是兼具美觀、實用於一體的產品，其中一大賣點就是配備All-in-One Tower™，實現自動除塵功能。A9T系列一具有3個型號，配搭不同的吸頭和配件，適用於不同的生活場景。

▲ 不同型號的A9T機身顏色各不相同，例如A9T-Steam就採用了蒼林綠，份外型格。

A9T系列收納起來呈長方形，其設計、顏色及材質均能輕鬆融入家中不同空間，與室內設計保持和諧一致。All-in-One Tower™充電底座更有多個收納空間，可以將不同的吸頭、配件有系統地收納，絕對能夠滿足一眾對家品外觀有質素要求的人士。另一方面，A9T系列特設雙電池設計，大大提升了吸塵機的續航能力，每枚電池最可使用60分鐘，只需要輕輕一按即可隨時更換電池，不再需要暫停清潔工作等待充電。

▲ A9T系列有可更換雙電池設計，用家可以同時清潔，並以充電底座為電池充電，減少等待充電的困擾。

A9T系列均能透過 LG ThinQ™ 應用程式管理吸塵機，功能包括狀態監察、濾網清潔提醒、使用記錄、推送通知及 Smart Diagnosis™ 智能診斷。用家可以搭配其他的LG智能家電，享受智能家居生活的便利。

集塵盒自我潔淨 守護家居

在功能方面，當吸塵機連接至All-in-One Tower™充電底座時，會自動清空集塵盒，有助減少灰塵散落，令用家使用時更省時省力。底座集塵盒頂部更有UVC LED，可以抑制塵袋內的細菌生長，實現集塵盒自我潔淨，令家居更乾淨。另外，吸塵機集塵盒更有LG Kompressor™，能輕壓集塵空間，令集塵盒空間可以增大超過2倍，減少用家清空集塵盒的次數。A9T系列亦擁有三重過濾系統收集及過濾微塵，保持整個運作系統清潔。

▲ LG Kompressor™，能輕壓集塵空間，令集塵盒空間可以增大超過2倍，減少用家清空集塵盒的次數。

在使用方面，A9T系列採用一指輕觸開關，無需長按按鍵，就可以輕鬆啟動吸塵機及調節吸力。A9T系列共有三個型號，除了配備基礎的配件，如隙縫吸頭、二合一吸頭外，各有不同的功能。

3種型號 兼顧地板、寢具、家具

A9T-Core是最基礎的版本，配備纖薄電動地板吸頭及震動寢具吸頭，已經可以照顧日常清潔所需。纖薄電動地板吸頭有效延伸至難以觸及的空間清除灰塵、污垢及寵物毛髮。而震動寢具吸頭每分鐘拍打近4,000下，加上強勁吸力，適用於床單、被鋪、梳化及車椅，有效吸走塵蟎。

▲ 纖薄電動地板吸頭（左圖）有效延伸至難以觸及的空間；震動寢具吸頭（右圖）能有效吸走塵蟎。

如果家中會使用地毯和飼養寵物的話，則可以考慮A9T-Ultra。A9T-Ultra擁有4款吸頭，包括纖薄電動地板吸頭、電動地毯吸頭、電動地拖吸頭、電動迷你吸頭。電動地毯吸頭助你輕鬆打理地毯；電動迷你吸頭則可以有效從沙發、寵物家具、寢具等織物表面吸去寵物毛髮，令家居一塵不染。至於電動地拖吸頭則能獨立或同時吸塵拖地，大大節省了打理打家的時間。

▲ 電動地拖吸頭（左圖）能同時吸塵拖地；電動地毯吸頭（右圖）則適合打理地毯。

想要清除地面的頑固污垢的話則可以考慮可以蒸氣拖地的A9T-Steam。A9T-Steam備有3種額外吸頭，包括纖闊地板吸頭、蒸氣地拖吸頭、震動寢具吸頭。這款纖闊地板吸頭是纖薄電動地板吸頭的升級版，比上一代加闊約 5cm，可以覆蓋更多空間，方便清潔狹窄和難以觸及的空間，吸頭靠近角落和牆壁時，會將灰塵吸入於吸頭形成氣流的風道中，大大提升清潔效率，吸頭前方的LED燈也方便在黑暗環境中照亮地板。另外，其蒸氣地拖吸頭可以利用蒸氣去除頑固污漬，在吸塵的同時發揮蒸氣拖地的功效。為了保障用家安全，亦內置蒸氣安全裝置，智能感應停止運作。

▲ A9T-Steam的亮點是可清除頑固污漬的蒸氣地拖吸頭（左圖），及配備升級版纖闊地板吸頭（右圖）。

至於在保養方面，A9T系列的濾網及防塵裝置均可被輕鬆拆下，方便清潔吸塵機，讓它保持最佳狀態。Smart Inverter Motor™更提供10年保養。

▲ A9T系列易於清洗，其智能變頻摩打更提供10年保養。

了解更多

A9T-Core：https://bit.ly/46Xj3Ao

A9T-Ultra：https://bit.ly/47U7uLO

A9T-Steam：https://bit.ly/3uPqso4

（特約）