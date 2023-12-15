玩味設計｜CHANEL推出皮革瀏海頭飾　網民：Fashion嘅嘢識條頭髮

▲ 皮革瀏海頭飾前衛大膽！

CHANEL 2023/24工藝坊系列時裝展日前在英國Manchester（曼徹斯特）完滿落幕，今次品牌沾上曼徹斯特數十年來歷久常新的活力神韻及流行文化色彩，突顯了當年GABRIELLE CHANEL與現任時裝藝術總監VIRGINIE VIARD所珍視、英倫與CHANEL的跨世紀創意情緣。

2023/24工藝坊系列設計優雅亮麗，以趣味設計手法演繹英國音樂文化及CHANEL的剪裁工藝。悅目秋色對比鮮明，精緻的布料質感，純美簡潔的線條及瀟灑自若的姿態，呈現一種溫婉而大膽灑脫的女性美。

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皮革瀏海頭飾惹熱議

不過當中最吸睛的是品牌推出的皮革瀏海頭飾，由於設計大膽前衛，遠看像極黑色水筆畫上去的假瀏海，惹來網民熱議，紛紛留言表示：「Fashion嘅嘢識條頭髮...」，還指模特兒戴上這個頭飾後，很像卡通人物「龍珠」，不過亦有網民大讚品牌懂得製造驚喜，稱這款頭飾看起來可以保暖，又可以讓人快速嘗試到瀏海髮型，大家各執一詞，成功製造話題！

周迅現身時裝展

當日亦有不少名人現身時裝展，包括周迅，她盛裝到曼徹斯特睇騷，事後還發表感受:「這一季跟隨香奈兒來到英國曼徹斯特這座音樂之城，這裡激發各種創作的力量。」又表示這個系列為經典斜紋軟呢注入活力和流行氣息：「用許多閃亮的普普色彩來演繹套裝，我最愛正紅與銹紅色！還有翠綠色的配件搭配非常女人味的套裝，平底瑪麗珍鞋等等~ 整個系列非常感性，率真，非常英國！」

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責任編輯：Kiwi Lee