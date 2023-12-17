兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議

▲ 綜合內媒內地一宗涉及聘禮糾紛的案件，男子多次討錢未果，於是告上法院。

内地有一對同居生活了5年的情侶，期間女方因懷孕到醫院墮胎，後來兩人因瑣事分手，女方返還2萬元（人民幣，下同）聘禮，但男方起告要追討剩餘的4萬元，法院審理後，除宣判前女方要返還的2萬元外，女方須再向男方返還2萬元。

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同居5年意外懷孕致墮胎

綜合內媒報道，內地早前發生一宗涉及聘禮糾紛的案件，關於《最高人民法院關於涉彩禮案件適用法律問題的規定（徵求意見稿）》第六條，涉及未辦理結婚登記但共同生活時彩禮返還的條件。

該案中，來自吉林的男子和陝西女子在2013年結識，交往2年後討論結婚事宜，同意聘禮金額為10萬元人民幣，當時女方因家庭原因，加上未達法定年齡，先收取男方聘禮2萬元人民幣，雙方開始同居。在未登記結婚的情況下同居5年，然而到了2017年女方意外懷孕，於是到醫院動墮胎手術。同年底女方家人向男子借4萬人民幣聘禮。

2019年初，兩人因感情問題及對方家庭矛盾無法繼續相處，決定和平分手。據了解，兩人分手經過對帳，同居期間女方向男子多花費11萬元人民幣，但是基於兩人長久以來的感情出於好聚好散的想法，男子決議其餘11萬元就不追究。女方退還2萬人民幣聘禮，剩餘的4萬人民幣由女方寫了一張借條以作交代，但後續男子多次討錢未果，於是告上法院。

判決：4萬元酌情返還2萬元

法官認為：第一，女方未達法定年齡，卻展開5年同居生活，5年間一直未辦理結婚登記手續，男方存在明顯過錯。第二，於同居期間導致女方懷孕進行手術，傷害身體健康，理應對男方要求相對的補償。最後法官考慮到男女雙方責任判決：男方對所剩餘聘禮的4萬元酌情返還2萬元為宜，因未辦理結婚登記手續及補償。法院最終判女方在案件生效日起30天內返還男方的聘禮2萬人民幣。

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責任編輯：王明芳