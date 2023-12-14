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兒童健康丨氣溫急降小朋友易感冒作病　營養師推介5類增強免疫力食物

兒童健康 18:46 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

氣溫急降小朋友易感冒作病，營養師推介5類增強免疫力食物。

小朋友經常外出遊玩，好奇的小手也常常到處觸摸來探索世界，而我們家長為了讓小朋友更有活力地認識周遭事物，可提供一些有助增強小朋友免疫力的食物，不妨參考以下食物的例子。

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童學園
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維他命C食物

首先，最耳熟能詳的維他命C，有助製造對抗病菌的淋巴細胞及抵抗自由基對細胞的破壞，是強大的抗氧化物。每天進食一個橙、奇異果或多吃西蘭花、彩椒、芥蘭等都可以提供小朋友一天所需的份量。

維他命E食物

而維他命E也是抗氧化強的營養素，有助保護細胞膜及維持免疫系統健康。家長可多用植物油如芥花籽油、粟米油來為孩子煮食，或提供經磨碎的果仁如腰果、杏仁來補充。

維他命A食物

維他命A可以幫助維持黏膜細胞及免疫系統運作正常，主要的食物來源包括肝臟、雞蛋、深海魚及含胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜、番茄、菠菜等。

Omega-3食物

另外，有研究指出奧米加三不飽和脂肪酸（Omega-3）有助增強免疫細胞如白血球及巨噬細胞的吞噬作用，而且有助抗炎症。深海魚如三文魚、吞拿魚、沙甸魚、鯖魚、比目魚等都是來源。

蛋白質食物

蛋白質是身體製造抗體及免疫細胞的主要原料，蛋白質來源包括瘦肉、魚、海產、蛋、奶、黃豆製品等，盡量少吃動物皮層、肥肉及加工肉類。另外，世界衛生組織鼓勵媽媽持續哺乳寶寶至２歲以上，母乳中的抗體亦有助增強孩子的抵抗力。

3類食物應少吃

除了多吃以上食物，還有要盡量避免吃過多的高糖食物。高糖食物如糖果、蛋糕、甜飲料等，過量攝取會導致血糖波動，影響免疫系統的正常運作。建議每日攝取不多於50克糖，或減至25克以下更佳。此外，避免過多攝取油炸和高脂肪食物，它們容易令人體積聚過多脂肪，可能引起炎症反應，影響免疫力。

吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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