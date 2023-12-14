星願奇緣｜迪士尼100周年紀念作　欣宜出山配音ERROR阿Dee聲演山羊

▲ 今次《星願奇緣》廣東話版電影為觀眾帶來驚喜，邀得欣宜和ERROR成員何啟華（阿Dee）分別聲演女主角雅莎和山羊華倫天奴。

近期戲院上映的電影多是《年少日記》，《白日之下》這類較為沉重的電影。在普天同慶的聖誕佳節下，當然要轉換一下氣氛，散播堅持信念、抱有希望的正能量。

由華特迪士尼動畫工作室呈獻，迪士尼第62部經典動畫電影，同時作為迪士尼100周年紀念作品的《星願奇緣》（Wish）將於聖誕檔期上映，帶觀眾於聖誕佳節開展奇幻歷險！該電影將於12月21日上映。

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《星願奇緣》講述生活在魯薩斯王國的人民都會將自己的夢想交予夢飛高國王代為實現，但17歲少女雅莎卻從夢飛高國王身上感覺到黑暗。為了拯救族群的夢想，她便向天上星星誠心許願。

意外得到擁有無限宇宙能量的星星回應，這顆從天而降的星星擁有讓願望成真的神奇力量，為了對抗以夢飛高國王為首的惡勢力，雅莎聯同山羊華倫天奴和星星合作，幫助魯薩斯王國的人民奪回夢想……

▲ 《星願奇緣》是迪士尼百周年紀念作。(官方圖片)

向天許願緊守信念

迪士尼的電影世界經常帶有隱喻，《星願奇緣》故事看似簡單普通，沿用着迪士尼舊有的故事發展套路︰主角和同伴為對抗惡勢力，經歷一連串艱辛和挑戰……

或許這些情節橋段，對部分觀眾來說覺陳套又過於童話化，但《星願奇緣》之所以適合男女老幼入場觀看，因不單它是一部動畫片，而是對於小朋友而言，可作為一本人生教材，教導他們於追逐夢想期間，即使遇上大大小小的問題和障礙，但都不要輕言放棄。

只要緊守信念，終能達成目標。對成年人亦然，經歷不同人生歷練下，或許會逐漸忘記這些「老套」道理，《星願奇緣》便透過這一個半小時，為觀眾打打氣、振奮內心。

▲ 華倫天奴將成為能說話的山羊。(官方圖片)

欣宜出山配音

今次廣東話版電影為觀眾帶來驚喜，邀得欣宜和ERROR成員何啟華（阿Dee）分別聲演女主角雅莎和山羊華倫天奴。久休復出的欣宜更為電影獻唱5首歌曲，唱出女主角雅莎為爭取夢想，對抗惡勢力的心路歷程。欣宜藉歌曲唱出人生故事，勉勵觀眾要保持信念，只要堅持就有希望。

1923年，華特迪士尼跟其兄長於美國創立「迪士尼兄弟卡通工作室」。2023年為紀念迪士尼100周年，《魔雪奇緣》（Frozen）導演Chris Buck一早打算製作紀念動畫。

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他更表示紀念作必須包含過去100年來迪士尼電影作品的不同元素和彩蛋位，以示對經典迪士尼作品的致敬。

觀眾入場觀賞時，不難發現電影包含《仙履奇緣》（Cinderella）、《白雪公主》（Snow White）、《阿拉丁》（Aladdin）等迪士尼舊作的影子，吸引觀眾入場找尋「致敬位」，引起共鳴。

記者：傅承嘉