【賀歲盛事】賀歲盃闊別4年終復辦　年初四陳7歐偉倫大戰「羅馬王子」托迪

▲ 「羅馬王子」托迪將來港賀歲。(新華社圖片)

2024年足球盛事浪接浪，停辦4年的賀歲盃復辦，於年初四(2024年2月13日)在香港大球場上演，由「羅馬王子」托迪、一代鐵衛佩奧爾等組成世界明星隊來港賀歲，迎戰有陳肇麒、歐偉倫在陣的香港明星隊。

大會公布世界明星隊部分球員，除托迪、佩奧爾外，亦有馬達拉斯、希比亞、祖利奧施薩、華朗、史尼達、摩連迪斯等熟悉的名字。賽事在年初四開賽，門票180元至980元，門票將會在「FWD MAX生活體驗平台」開售。

部分參賽球員名單詳細名單： 世界名星隊：托迪、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、佩奧爾、祖利奧施薩、大衛占士



香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫

賀歲盃賽事詳情： 日期：2024年2月13日（星期二／大年初四） 時間：下午5：00 地點：香港大球場 票價：180至980元 售票平台：FWD MAX生活體驗平台（開售日期待定）

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責任編輯：陳展棋