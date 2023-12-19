「轉移性去勢治療無效前列腺癌」 藥物新方案 延續治療之路

不幸患上轉移性前列腺癌，一般可透過荷爾蒙治療抑制男性荷爾蒙，以控制病情。但隨著時間過去，不少病人會漸漸對治療產生抗藥性，並轉化成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」(mCRPC)，代表荷爾蒙治療已經失效。隨著醫藥技術發展，現時有新藥可治療這類有基因突變的前列腺癌病人，藥物的副作用亦較化療少，為病人帶來延續治療路途的新希望。

荷爾蒙治療失效 病情陷失控風險

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，要判斷前列腺癌個案的病情，是否已轉變成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」，主診醫生有三個指標可作參考：第一要看癌指數(PSA)，例如病人已接受荷爾蒙治療或標靶藥治療，但癌指數仍然至少三次覆診期間仍然連續不斷上升；第二，要看病人是否有骨痛或其他器官功能轉差的情況；第三，從電腦掃瞄或正電子掃描中可見癌細胞有轉差的情況。如果病人出現至少兩種以上情況，便可確定病人是「轉移性去勢治療無效前列腺癌」。

腫瘤惡性高 荷爾蒙線治療加快失效

一旦演變成mCRPC，癌指數的增長及擴散速度會較快，甚至有機會蔓延至肝臟以至肺部等，令治療更困難。蘇醫生指，大部分轉移性前列腺癌最終都會轉變成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」。如果癌細胞的惡性程度較高，或腫瘤出現基因突變，亦會加快演變的速度。蘇醫生亦指出，「有些比較年輕、50歲以下的前列腺癌病人，他們的癌細胞通常都比較「惡」，荷爾蒙藥對他們有效的時間很短，有些病人在一年甚至在半年之間，已演化成mCRPC。一些病情不嚴重的病人，則可能七至八年後才演變。」

新藥副作用較輕 耐受性較高

傳統治療mCRPC的一線治療方法，包括口服標靶藥及化療藥物，但由於不少病人確診轉移性前列腺癌時，已率先開始使用口服標靶藥，因此在這個階段使用口服標靶藥，治療上的進展可能並不明顯，甚至可能已出現抗藥性；至於化療，普遍來說初期會有成效，但隨著時間過去，效用會減低，而且副作用較大，並非所有患者都可承受，故治療上亦有一定限制。

隨著醫藥技術發展，現時針對mCRPC的二線治療，藥物選擇亦有增加，包括新型藥物「PARP抑制劑」。PARP抑制劑可針對一些有特殊基因突變的病人，包括BRCA基因或ATM基因突變。PARP抑制劑針對有DNA損傷修復缺陷（如BRCA突變），是優先殺死癌細胞的靶向療法。此療法涉及涉及PARP酶活性抑制，令PARP-DNA復合物形成的增加，從而導致DNA損傷致癌細胞死亡。

合適使用PARP抑制劑作二線治療的mCRPC個案，一般可穩定癌指數達半年以上，而且副作用較化療輕，耐受性較高，病人用藥過程需要接受密切觀察，確保藥物有成效。

蘇醫生指，曾有一名70多歲病人，早前因骨痛求醫，本來以為自己有坐骨神經痛，後來才發現是擴散性前列腺癌。他當時接受了荷爾蒙藥治療及服用標靶藥，但大半年後情況開始轉差，癌指數上升得很快，他亦承受不到化療帶來的副作用，最後轉用新型藥物PARP抑制劑，癌指數現已穩定下來。

備注：

蘇子謙醫生提醒，前列腺癌的治療方法，各有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

資料由蘇子謙醫生提供

HK-9780 13/12/2023