  • 21°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「轉移性去勢治療無效前列腺癌」 藥物新方案 延續治療之路

特約 00:00 2023/12/19

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

不幸患上轉移性前列腺癌，一般可透過荷爾蒙治療抑制男性荷爾蒙，以控制病情。但隨著時間過去，不少病人會漸漸對治療產生抗藥性，並轉化成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」(mCRPC)，代表荷爾蒙治療已經失效。隨著醫藥技術發展，現時有新藥可治療這類有基因突變的前列腺癌病人，藥物的副作用亦較化療少，為病人帶來延續治療路途的新希望。

荷爾蒙治療失效 病情陷失控風險

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，要判斷前列腺癌個案的病情，是否已轉變成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」，主診醫生有三個指標可作參考：第一要看癌指數(PSA)，例如病人已接受荷爾蒙治療或標靶藥治療，但癌指數仍然至少三次覆診期間仍然連續不斷上升；第二，要看病人是否有骨痛或其他器官功能轉差的情況；第三，從電腦掃瞄或正電子掃描中可見癌細胞有轉差的情況。如果病人出現至少兩種以上情況，便可確定病人是「轉移性去勢治療無效前列腺癌」。

腫瘤惡性高 荷爾蒙線治療加快失效

一旦演變成mCRPC，癌指數的增長及擴散速度會較快，甚至有機會蔓延至肝臟以至肺部等，令治療更困難。蘇醫生指，大部分轉移性前列腺癌最終都會轉變成「轉移性去勢治療無效前列腺癌」。如果癌細胞的惡性程度較高，或腫瘤出現基因突變，亦會加快演變的速度。蘇醫生亦指出，「有些比較年輕、50歲以下的前列腺癌病人，他們的癌細胞通常都比較「惡」，荷爾蒙藥對他們有效的時間很短，有些病人在一年甚至在半年之間，已演化成mCRPC。一些病情不嚴重的病人，則可能七至八年後才演變。」

新藥副作用較輕 耐受性較高

傳統治療mCRPC的一線治療方法，包括口服標靶藥及化療藥物，但由於不少病人確診轉移性前列腺癌時，已率先開始使用口服標靶藥，因此在這個階段使用口服標靶藥，治療上的進展可能並不明顯，甚至可能已出現抗藥性；至於化療，普遍來說初期會有成效，但隨著時間過去，效用會減低，而且副作用較大，並非所有患者都可承受，故治療上亦有一定限制。

隨著醫藥技術發展，現時針對mCRPC的二線治療，藥物選擇亦有增加，包括新型藥物「PARP抑制劑」。PARP抑制劑可針對一些有特殊基因突變的病人，包括BRCA基因或ATM基因突變。PARP抑制劑針對有DNA損傷修復缺陷（如BRCA突變），是優先殺死癌細胞的靶向療法。此療法涉及涉及PARP酶活性抑制，令PARP-DNA復合物形成的增加，從而導致DNA損傷致癌細胞死亡。

合適使用PARP抑制劑作二線治療的mCRPC個案，一般可穩定癌指數達半年以上，而且副作用較化療輕，耐受性較高，病人用藥過程需要接受密切觀察，確保藥物有成效。

蘇醫生指，曾有一名70多歲病人，早前因骨痛求醫，本來以為自己有坐骨神經痛，後來才發現是擴散性前列腺癌。他當時接受了荷爾蒙藥治療及服用標靶藥，但大半年後情況開始轉差，癌指數上升得很快，他亦承受不到化療帶來的副作用，最後轉用新型藥物PARP抑制劑，癌指數現已穩定下來。

備注：
蘇子謙醫生提醒，前列腺癌的治療方法，各有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

資料由蘇子謙醫生提供

HK-9780 13/12/2023