【聖誕優惠】恒地會黑卡會員聖誕餐買一送一　面部瑜伽班反應熱烈

▲ 恒地會早前推出面部瑜伽工作坊，反應熱烈。（恒地會提供）

聖誕將至，不少企業都推優惠回饋會員。恒基地產旗下的「恒地會」10月起已經全面升級會員優惠，今個12月趁聖誕加推更多精彩活動，其中Black黑卡會員專享酒店周日早午餐買一送一。恒地會更預告未來數月會再推出近期最流行的面部瑜伽工作坊和聲頻浴體驗，以及新春應節食品班，鼓勵留港活動。

發展商不時推出會員優惠，恒地會早前為Black黑卡會員舉辦多項Henderson Wellness系列活動，搜羅各式時興項目，例如跟導師學習面部瑜伽以回復緊緻肌膚，以及洗滌心靈的聲頻浴體驗，反應熱烈；今期12月推出應節的「和諧粉彩聖誕卡」親子工作坊；而即日起至明年1月31日預訂銅鑼灣問月酒店的東南亞餐廳Supergiant、周日Brunch早午餐，即享買一送一。臨近歲晚，恒地會將與煤氣烹飪中心合辦新春應節食品班，Black黑卡會員可報名學整美味賀年食品。

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不少人計劃聖誕新年外遊，恒地會會員與同行親友可享旅遊優惠，即日起至明年12月31日在美麗華旅遊分行參加指定「日本（北海道/大阪） 6/7天」旅行團，於12月至明年3月期間出發，每位有200元折扣，Black黑卡會員更享每位400元折扣。

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恒地集團住宅物業的業主或租戶，只需於網上完成簡單登記手續，即可成為Black黑卡會員，一般客戶恒地會亦設有「中銀恒地會 Visa Signature卡及Visa 白金卡」，同樣享有其他優惠。

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責任編輯：吳雋妍