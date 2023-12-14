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發育長高︱何猷君自爆發育時期重病 常進出醫院阻身高發展

育兒資訊 18:39 2023/12/14

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何猷君自爆身高之謎。

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)在內地節目《愛的修學旅行》中自爆因發育期間生了一場大病，此病發生在他10至15歲時，因此而阻礙了身高發展，這件事對他影響非常大。

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節目中Mario透過過畫畫方式分享最深處的自己時候，他就畫了一幅循環路線圖，當中醫院出現的次數最多，他才自揭10歲至15歲期間經常進出醫院，因為左邊腎上腺發現好大的腫瘤，他更展示自己的手術疤痕：

我檢測出來我的左邊的腎上腺長了一個好大的腫瘤，檢測出來已經是有個橘子那麼大了，那個時候就要立馬推我進去，做好大的手術。半個身體裡面都被剖開了，然後裡面的這個半個腎也被切出來了，然後是動不了那種都插着管子，然後我基本上在醫院躺了好多個月，然後每天有很多不同的親戚家屬們來看我，然後來看都是哭着走的那種。

而重病亦因為發生在他發育時期，所以阻礙了身高發展，他說：「原本可能會再高一點了，因為男生是有發育的，突然間會拉高一段，然後我沒有了一般人有的這個腎上素。」亦因為這個緣故，Mario現在不時提醒家人要做好身體檢查。外傳他的身高只得1米65，卻娶了名模奚夢瑤為妻，有傳兩人身高差距10cm。

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作為父母，都很想小朋友快高長大，只要把握發育黃金期，靠飲食、運動及生活習慣都能夠令小朋友「高人一等」，早前就有台灣營養師媽媽就分享了就讀小學五年級兒子的長高實例，當中有7項要點，大家不妨多多參考，加以借鏡。

台灣營養師許育禎日前在facebook專頁「Ivy營養師的健康教室」發帖，由於常常看見許多媽媽在網路上詢問孩子身高發育的問題，所以再次分享有關「兒童長高」的文章，順便更新兒子的狀況。

許育禎營養師分享了兒子飲食和生活作息7大方面，希望能幫助到各位煩惱的父母。

1. 超愛喝鮮奶

兒子每天早餐一定一杯鮮奶，加上學校午餐也有提供牛奶，晚上回家又繼續喝，沒有計算一天喝了多少，但肯定不少。牛奶中當中有8種人體必需胺基酸，屬於「完全蛋白」，不僅吸收率好、生物利用率也極佳，是蛋白質的優良來源，也是促進骨骼生長發育的重要原料，而鈣離子是幫助骨質硬化不可缺乏的營養素。

2. 超愛運動

兒子四年級時開始愛上打籃球，五年級開始打棒球，每天的運動量超大，打籃球是一種腳步彈跳的運動，相當有助於孩童身高的增長。而運動超過20分鐘以上，也會促進生長激素的分泌。

3. 突然不愛吃零食

尤其是甜食，以往愛吃零食和甜食的他，隨著年齡增長之後來突然不愛了，但是三餐吃的很豐盛、食量也很大。少吃甜食對於長高非常有幫助，因為甜食會讓血糖上升，促進胰島素的分泌，而胰島素跟生長激素又是死對頭，只要血糖快速上升讓胰島素大量分泌，就會減少生長激素的分泌量。

4. 很少單吃白米飯

近幾年來在許育禎營養師的堅持下，其家中晚餐很少單單煮白米飯來吃，一定是白米混糙米、白米混黑米、或是白米混燕麥米，這樣就能降低澱粉的GI值，讓血糖不會快速上升，同樣能避免胰島素的大量分泌。

5. 開始接受吃菜

以前兒子很討厭吃青菜，但目前改善許多，改變烹調方式﹐如用滷的、煮咖哩、煮湯，是讓兒子減少挑食的好辦法，雖然蔬菜攝取量在營養師媽媽眼中看來還是不夠，但至少改善了。蔬菜裡的豐富纖維可以維持血糖平穩、減少胰島素分泌，更有許多豐富的維他命、礦物質、植化素，對身體健康有幫助。

6. 身材一直很標準

許育禎營養師兒子的身材一直屬於瘦高型的，研究發現身材肥胖的孩子容易性早熟，使得生長板提早癒合而不易長高，所以體重控制非常重要。

7. 準時上床睡覺

這項算是沒有完全做到，因為媽媽指兒子很愛講話，睡前一定要跟媽媽聊天，如聊棒球經，所以通常睡著時已經10:30過後，而生長激素分泌的高峰期約在晚間10點至凌晨2點，若能改善會更好。

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責任編輯：王明芳

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