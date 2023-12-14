聖誕好去處｜5千朵星光花海登陸MOKO新世紀廣場　3大人氣餐廳進駐+壽司郎開業

▲ 逾5千朵聖誕花及LED燈飾打造出的大紅花海登陸MOKO新世紀廣場，是今個聖誕打卡留念的秘境。（有關機構提供）

【親子好去處/聖誕好去處/聖誕商場】MOKO新世紀廣場今個冬天2大各具特色的聖誕佈置，由即日起至2024年1月1日，MOKO新世紀廣場的中庭至「MOKO GARDEN＠L3」戶外休憩空間，設置了由逾5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出的大紅花海，營造出浪漫的氣氛，是今個聖誕打卡留念的秘境。

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「Merry X’mas! Knit Our Town」巨大編織精靈森林及「浪漫星光花海」為喜愛出遊打卡的各位打造歡樂浪漫秘境，由室內影到戶外、由日影到夜，一同共度溫暖冬日。

▲ 「Merry X’mas! Knit Our Town」 巨大編織精靈森林，編織成溫暖祝福傳遞給大家。（有關機構提供）

1.「Merry X’mas! Knit Our Town」巨大編織精靈森林

由「La Belle Époque」打造的巨型打卡佈置，創辦人Billie及Mary破天荒編織最大的藝術作品，全場總共用上400球毛線，所有聖誕樹及燈柱均為全人手鈎織圖案，「穿」上鮮豔毛衣，藝術家的心意透過毛線穿針引線，編織成溫暖祝福傳遞給大家。

2.「浪漫星光花海」

而「MOKO GARDEN ＠L3」戶外休憩空間則以超過5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出壯麗的大紅花海，不論日夜皆各具特色。

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3大人氣餐飲品牌進駐

包括在日本榮獲多項大獎的「丼丼屋 × 鳥開」親子丼概念店、正宗日本「一人前」燒肉的「燒肉LIKE」，以及世界頂級茶茗品牌「Tea WG」現已隆重開幕。

1. 丼丼屋 × 鳥開

在日本當地榮獲「全國丼飯大賽」、「全國唐揚大賽」等多項大獎，必嚐美食：名古屋鳥開親子丼，獲獎名物選用當地獨有食材「名古屋交趾雞」的雞腿肉，配合滑蛋，雙重嫩滑享受。

店舖位置：L3 301-302

2. 燒肉LIKE

風靡「Solo活」的正宗日本「一人前」燒肉體驗，全球超過140間分店。必嚐美食：LIKE套餐250g，牛肉三部曲！選用最優質的牛舌、牛五花和橫膈膜肉，搭配頂級的調味料。

店舖位置：L3 301-302

3. Tea WG

世界頂尖茶茗品牌，享受聖誕限定「聖誕之光佐開心果馬卡龍」，多款茶香聖誕禮籃，送禮自用皆宜。必嚐美食：聖誕樂頌茗茶，融合白茶葉與橙皮、肉桂及粉紅胡椒等香料，茶罐以耀眼紅色作為主調，送禮極之得體。

店舖位置：MTR/F M25

壽司郎於MOKO Deli開業

此外，MOKO Deli以全新形象登場，佔地近1.8萬呎場地，逾50米長落地大玻璃門，享受6間人氣餐飲品牌，有天婦羅專門店「Tempura Makino」、韓國餐廳「Terrace in seaside」、鐵板餐廳「Pepper Lunch」及「譚仔雲南米線」外，日本人氣「壽司郎」亦即於今日（12月14日）起開業，可以開業優惠價$12歎極上大吞拿魚腩，開幕當日用餐可免費獲贈「萌抱壽司精美Tote Bag」一個，數量有限，先到先得。

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「冬日美食印花賞」派近2萬張咖啡雪糕贈券

即日起至2024年1月7日，於L1顧客服務中心或The Point App換領，活動期間，The Point會員於場內餐飲商戶（零售美食除外）即日電子消費每滿$300，並成功登記積分，即可獲得「美食電子印章」一個，集齊指定數量印章便可換領指定贈券套裝。

同場3重音樂舞蹈匯演

「Music Night」邀請多位本地音樂人到場大展歌喉，以聖誕樂韻溫暖人心；「LET’S PARTY聖誕匯演」接力，芭蕾、爵士、K-POP等一系列的聖誕熱舞表演；「HoHoHo快閃見面會」由4位經典聖誕角色當主角，聖誕老人、麋鹿、雪人和聖誕小熊，一連3日於聖誕假期跟大家見面打卡。

活動詳情

日期：即日起至2024年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場

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責任編輯：黃諾韶