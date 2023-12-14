考試飲食丨考試時期要制定特別飲食？　醫生媽媽：培養好飲食習慣應在非考試季

▲ 醫生媽媽許嫣表示，應在非考試季培養良好飲食習慣。

近來女兒考試，我特別注意她們的飲食，基本上就是維持平日的飲食習慣，盡量不要嘗試新奇的食物。

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有些家長，看了育兒專家們的介紹，在考試期間突然特別炮製各種豐盛的「營養早餐」。

或者想着孩子讀書辛苦，特地買些平日不吃的精緻貴價的甜品，去慰勞他們。又或者家長趁請假在家陪讀時，有許多空閒，順便研發的新菜式，然後要孩子吃下去。

孩子面對考試，心理壓力已經不少；倘若身體還要適應飲食改變的壓力，豈不是百上加斤？任何改變（即使是好的改變）都會帶來壓力。所以，考試時期，要讓孩子一直吃平日習慣吃的食物。

「可是，平日孩子吃糖漿薄餅、朱古力餅乾這些無營養早餐，太多糖份會否影響專注力？」「平日早餐多吃粥或麥皮，是否應該加些蛋白質呢？」「可是，我的孩子平日不吃早餐；考試時需要大量精力，我是不是要迫他吃些東西才上學？」

我的女兒，平日早餐只肯吃一丁點，我也沒有辦法。若要孩子培養好的飲食習慣，應該在「非考試的日子」進行，不要在考試期間才改變飲食。另一方面，家長也不要鼓勵孩子一邊讀書，一邊吃零食，否則，結果大家都知道——會愈來愈肥胖。

隨着成長，溫習的時間愈來愈長：中學要讀的書一定比小學多，公開試要全日無間斷地做卷，大學時通宵達旦地做項目、寫論文。倘若養成了「一邊吃、一邊讀」的壞習慣，將來吃零食的時間只會愈來愈長，吃的分量只會愈來愈多，而且對消化也不好。

「讀書時讀書，零食時零食。」想吃時，放下書本，離開書桌，去房子的另一角專心地吃；吃完，才回到書本上。

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標題經TOPick編輯修改，原題為《考試時期飲食篇》