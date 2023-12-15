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驚險一刻｜28歲健身網紅練後空翻　「插水式」撞地傷頸椎　半身失知覺事發畫面曝光

醫健人物 13:05 2023/12/15

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台灣28歲健身網紅Peeta葛格近日在健身室練習打後空翻時，頭部意外「插水式」撞地，下半身頓失知覺，經送院證實頸椎骨裂。他事後發文指：「還能活著真好。」

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未來3個月需戴頸托

Peeta葛格在Youtube頻道本身有76萬粉絲，而且有營運保健公司開辦健身教練課程，提供營養師餐單和銷售營養補充品等。不過，他周二發布一段自己早前建身的片段顯示，當時他打算在健身室練後空翻，但卻「沒有跳好，整個頭直接插在地板上」。

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從事發片段可見，Peeta葛格在起跳前曾經跳起數下測試彈跳力，然後才舉起雙手打後空翻。就在離地一刻後，他的頭頸著地，令他失去平衡攤在地上。他一度手摸後腦位置，惟下半身不能動彈，旁邊友人見狀立刻上前查看。

頸椎骨裂 幸沒傷神經

受傷後，Peeta葛格憶述當時整個身體沒有知覺，完全動彈不得，故立刻送院檢查。他表示，當時非常緊張，擔心照X光片後發現有嚴重後遺症。經醫生檢查後，幸好只是頸椎骨裂，沒有傷及神經，但未來3個月需要戴頸托，讓傷勢自行修復。他發文報平安表示並無大礙，亦感謝太太、朋友及醫護人員的照料和陪伴，讓他直呼：

「還能活動，還能活著真好。」

網民大呼驚險 恐成植物人

不少網民在帖文下留言，慰問及關心Peeta葛格的傷勢，當中他同為網紅的太太愛莉莎莎亦有留言指：「可以不要在那麼皮，萬一變植物人，媽媽很累」，當時在旁邊的友人亦有留言指「我以為要失去一個朋友」，大呼驚險。

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受傷後忌1動作

頭頸受傷，恐後患無窮。本港養和醫院骨科專科醫生麥勤興曾在香港骨科醫學院網站指出，一般神經束受傷後，傷者會在一段短暫的時間內喪失大部份或全部功能；若頸椎的前後活動幅度過大過速，亦可能對椎管內的頸椎神經束做成轉瞬間的傷害（又稱馬鞭式創傷綜合症）。他指出，脊椎損傷可大可小，可導致截癱（下半身癱瘓）或四肢癱瘓，嚴重可即時影響心肺功能及血液循環而致命，故此受傷後不應隨意移動頸項，以防創傷擴展蔓延。

脊椎損傷5大情況

他指，受傷後可能會出現下半身完全不能活動，甚至失去知覺，當中亦包括影響沒有受傷部份的神經傳導功能。大約1至2日後，沒有受傷的神經功能會逐漸恢復，惟有部份神經組織若受血腫及炎症反應的影響，會影響正常呼吸、排泄功能和坐立姿勢等，需接受長期的復康治療。脊椎損傷可分為5大情況，涉及不同程度的損傷及後遺症，治療方法亦有所不同，輕則可佩戴頸托固定，嚴重或需動手術清除血腫、椎間盤軟骨和碎裂骨塊等：

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責任編輯：羅嘉欣

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