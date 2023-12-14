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Skylight 天色｜王菀之跟謝君豪展忘年戀　梁仲恆挑戰高難度身色

娛樂 18:59 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Skylight 天色

謝君豪、王菀之及梁仲恆將於12月28日起，於演藝學院演出14場英國劇作家David Hare經典舞台劇作品《Skylight 天色》， Ivana是一人分飾多個崗位，如投資、監制，翻譯及女主角，忙到連訓覺也沒時間。

三位演員抽空見傳媒，Ivana表示演出日子漸近， 亦愈來愈崩緊，這個角色給她很大壓力，已經開始失眠。「 這個劇之前黃子華及陳法拉也演過，叫 《前度》，自己當年有入場看過子華哥的演出。 」

由於翻譯不同，她亦不擔心會同《前度》一樣。「我們算好唔同， 因不同人翻譯，不同的故事場景設定都會令對白、內容及故事有變化。我用三個星期翻譯這個劇本，當初決定做， 劇壇朋友都驚喜，因為是一個好好的劇本，亦非常有難度。」

王菀之再為舞台劇身兼多職

君豪從演以來最難個角色

她最開心邀請到豪哥及梁仲恆參予演出：「豪哥係劇帝，去年獲得最佳男主角。 梁仲恆也好欣賞，他演《媽媽的神奇小子》，已經覺得做得好好。加上司徒慧焯導演，好嚴謹，要求亦非常高，有他們，我就放心。」

謝君豪表示，這是他從演以來，最難的一個角色：「我估我一生人之中最難，最多對白的一個劇， 背劇本都背到傻，剛剛梳頭化妝時，大家仍一齊練緊背對白。希望到時不止100%熟，要300%先得。」

謝君豪表示是他從演以來，最難的一個角色

發展忘年戀

Ivana表示：「真係難度好高同好大挑戰，好彩豪哥在，教我好多，不只背對白咁簡單，每句台詞狀態情緒都唔同，又要自然 ，又多感情變化。其實仲有壓力，有好多劇壇大前輩，及識這個戲的人，帶著一個對比的心來睇這個演出，可否令人眼前一亮？好值得期待。」

劇中，謝君豪將與Ivana發展忘年戀，君豪笑言：「未到忘年，黃昏戀啦！」問到會否有親密鏡頭，Ivana劇透：「我需要減少少肥，唔可以用咁多衫遮住。」

梁仲恆參予演出

劇壇大哥大

問到至今減了多少？她笑謂：「講磅數就冇意思，一個碼囉，由加加大碼變加大碼！」君豪哥即不停讚：「瘦咗好多呀，成個人削晒……我叫佢食多啲嘢，佢好鍾意食嘢，食極都唔肥。」

梁仲恆：「睇住佢一日瘦過一日，佢弱不禁風。」他指同豪哥合作係一件好開的事，因為豪哥雖然係劇壇大哥大，但一點架子也沒有，為人非常風趣搞笑，同佢一齊開工，幫俾大家好多歡樂，一定充滿笑聲。

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