【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女罪成　61歲巴士車長判囚11年

▲ 61歲巴士車長涉7年前性侵9歲養女罪成，判囚11年。（資料圖片)

61歲的巴士車長涉於2016年暑假期間，藉口檢查當時年僅9歲養女是否已長大並強姦養女，養女16歲時曾擬企圖自殺，於送院途中向警方揭發事件。涉案車長經審訊後被裁定強姦及非禮兩罪罪成，今日（14日）在高等法院被判囚11年。暫委法官判刑時指，事主寄居於被告家中多年，並視被告的妻子為第2個母親，被告行為可說是違反誠信。

被告現年61歲，案發及被捕時任職巴士車長，經審訊後被裁定1項強姦及1項非禮罪成。

暫委法官引述創傷報告指，事主事後仍受案件影響，仍感到不安及抑鬱，需要心理治療。事主亦避免與男性接觸，認為男性只會對女性有性方面的興趣。

暫委法官判刑指，本案涉及多項加刑因素，首先被告與事主年齡的年齡差距甚大，事主亦寄居於被告家中多年，並視被告的妻子為第2個母親，被告行為可說是違反誠信。

暫委法官續指，事主事後有心理創傷，被告犯案時亦沒有採取安全措施，有風險傳染性病。暫委法官，案中未有證據顯示被告曾以武力威脅事主性交，亦非孌童癖，重犯機會不高，遂就兩罪將被告判囚11年。

控方開案詞指，現年16歲的X於2012年始由母親安排與寄養父母同住，直至2018年才搬回與母親同住。X於2022年9月與友人喝酒後擬跳樓自殺，友人制止後報警，X於送院途中向警方披露因被性侵而萌自殺念頭。

X於錄影會面中指出，2016年暑假期間，X與被告獨處時，被告稱為確認她是否已長大而檢查其身體。被告擁抱X及撫摸她後將X強姦，事後著X不可告知他人。事隔10天後，X被養母罰抄，被告於X身後以下體非禮X。

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記者：梁錦麟