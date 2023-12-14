【非禮孫女】六旬漢涉非禮孫女押送院時逃走  12月轉介區院審理

六旬漢涉非禮12歲孫女，被控非禮等罪後須還押。他還押其間向懲教報稱不適送院，送院途中疑掙脫手銬乘的士回家，女兒大義滅親報警，他再被控逃離合法羈押罪。兩案今（14日）在九龍城裁判法院再訊，控方申請修訂控罪及合併案件。案件將轉介區域法院處理，押後至12月28日於區院再訊，被告續還押候訊。

被告T.F.W（64歲，退休人士），原被控製作兒童色情物品、非禮及逃離合法羈押或監獄3罪。控方今將製作兒童色情物品一罪改控窺淫罪，其餘兩罪不變。

被告被控於2023年3月22日，在深水埗白田邨盛田樓某單位，暗中觀察女童X，而X身處屬個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方，她身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X是否同意被觀察。

他另被指於2023年6月10日，在上址猥褻侵犯12歲女童X；以及於6月22日在九龍加士居道伊利沙伯醫院逃離懲教署的合法羈押。

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記者：陳曉欣