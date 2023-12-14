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【倫敦金騙案】博愛醫院前主席蕭炎坤擬否認洗黑錢   案件排期2025年開審

社會 19:40 2023/12/14

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博愛醫院前主席蕭炎坤擬否認洗黑錢，案件排期2025年開審。(資料圖片)

博愛醫院前主席蕭炎坤疑涉倫敦金騙案，涉款267萬元，早前被控1項洗黑錢罪，早前獲准以100萬元現金，以及200萬元人事擔保外出。案件今（14日）於區域法院提訊，蕭擬否認控罪，控方指，案件開審後將有2名市民證人及5名警員證人，並有2份被告的錄影會面紀錄。法官將案件排期於2025年1月21日開審，預計審期為4天。

被告蕭炎坤（76歲），報稱退休人士，被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益或財產罪，俗稱洗黑錢罪。控罪指，被告於2018年2月7日至2019年2月26日，在香港知道或有合理理由相信該財產，即在以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為逾19萬港元、302,548.28美元（折約237萬港元）、21,500澳元（折約11萬港元）的全部或部份、直接或間接代表任何人的可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

蕭今擬否認控罪，控方指，案件開審後將有2名市民證人及5名警員證人，並有2份被告的錄影會面紀錄。法官將案件排期於2025年1月21日作中文審訊，預計審期為4天。

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記者：梁錦麟

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