【旅遊分析】海洋公園「玩財技」虧轉盈1.19億　扣除8億政府資助增定存賺息

▲ 海洋公園上年度入場人數及收入回升，賺逾1.1億元。(資料圖片)

海洋公園昨（13日）公布疫後首份業績報捷，2022/23年度的海洋公園及水上樂園總入場為240萬人次，按年升45%；門票、商品及餐飲收入均上升，總收入約8.39億元，並稱在持續轉型下，錄得近1.19億元盈餘。

不過仔細分析其財務表現發現，原本經營開支逾12億元，在扣減政府資助及教育補助近8.5億元後，經營成本才大減至約4.16億元，並最終錄得盈餘。有業界批評公園「玩財技」，有錢賺只是「假象」；又指園方近年沒有進取吸客招數，擔心政府資助一旦耗盡，公園長遠難以維生。

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海洋公園表示，今年初全面通關後，旅客才開始逐步恢復，在園方未來策略及持續轉型下，2022/23年度（去年7月至今年6月底）入場及收入重拾升軌。海洋公園及水上樂園合共240萬入場人次，按年升45%；總收入約8.39億元，其中門票收入約4.27億元按年升57%，商品收入約1.01億元按年升55%，餐飲及其他園內消費分別1.63億元及7,160萬元，按年升39%及63%；人均消費按年升6%。

從損益表顯示，公園經營成本約4.16億元，佔8.39億元總收入約一半；而公園經營盈餘為4.24億元，最終全年錄得約1.19億元盈餘。

外界對公園入場只有240萬人次但有逾億盈餘感到好奇。翻查疫前2018/19年度，總收入約17.3億元，但經營成本高達15.4億元，佔88%，當年仍錄得近5.6億元虧損。

▲ 海洋公園2022/23年度業績表現。（本報製圖）

被批玩財技 扣除政府8.5億元補助即虧損

有業界認為公園控制經營成本有道，「慳到錢」所以「有錢剩」；但仔細分析上年度經營成本只有4.16億元，原來中間扣除了政府早年在立法會批准的「救亡」撥款，上年度有近5.7億元「重新審視資助」，以及2.8億元「保育及教育補助」，其實質經營成本約12.7億元，意味若不扣除政府補助，仍會錄得大額虧損。

銀行定存加碼至近16億元 賺息3,900萬元

公園另一生財之道，是加碼銀行定期存款達15.59億元，按年增79%，投資收入錄得3,910萬元，按年勁升16倍，全部來自銀行存款利息，佔公園本年度盈餘32%。

有業界質疑，山下零售餐飲商業區流標，而山上歷險主題區又遲遲未開標，園方是否將政府撥作重生方案的款項做定期賺息，認為「這不是長治久安之法」。

從減值撥回超過7,000萬元

至於2021年9月才正式營運的海洋公園水上樂園，早在21/22年度已將公園和水上樂園的物業、機器及設備確認減值損失17.6億元。但公園在22/23年度，又從減值評估中撥回超過7,000萬元，稱「反映公司前景比上一年度更為樂觀。」

不過，核數師安永對海洋公園做法無法表示意見，因為該行無法就21/22物業、機器及設備和使用權資產的減值評估相關的某些假設獲得足夠適當的審計證據，因此無法評估相關資產的可收回金額，也無法評估22/23年度確認物業、機器及設備和使用權資產的減值的撥回和折舊進行調整。

業界促新項目盡快上馬 憂政府資助用盡難維生

旅遊界人士透露，近年大多數旅行社已沒有將海洋公園放入行程，「無乜新嘢玩，新鮮感欠奉，今次入場人數升，有一半是2022年未開關好多港人入去玩，還有好多長者免費入場，所以我哋業界唔係好樂觀，一旦政府補助用完，再唔積極啲搞啲新嘢，睇唔到前景。」

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記者：吳雋妍