【國民教育】中小學首要價值觀加入孝親、團結　教育局：助維護國安

▲ 教育局公布將中小學現有10項「首要培育的價值觀和態度」，改為12項。（資料圖片）

教育局今日（14日）公布中小學《價值觀教育課程架構（試行版》內容更新，包括「優化」現行10項「首要培育的價值觀和態度」，改為12項，涉及將原本的「關愛」擴展至強調中華文化思想的「仁愛」，並新增「孝親」及「團結」2項價值觀和態度，前者目標建立學生的家庭、鄉土及根源觀念，後者目標建立學生對學校以至國家的歸屬感，亦有助維護國家安全。

繼前年加入「勤勞」作為第10項「首要培育的價值觀和態度」，教育局上月發布小學常識科分柝的人文科課程框架，已透露再有改動。局方今日向全港中小學校長發通函公布詳情，提到新一份《施政報告》宣布展開「愛國主義教育」，包括豐富《價值觀教育課程架構（試行版）》內容，強調以中華文化作為價值觀教育的主軸，從小加強學生的國家觀念和國民身份認同，課程發展議會建議優化首要價值觀和態度，讓學校同時在個人、群體和國家的利益、福祉和安全層面培育學生。

優化內容包括將現有首要價值觀和態度「關愛」擴展至「仁愛」，進一步強調傳統中華文化思想「仁」的概念，為此首要價值觀和態度賦予「更深涵義」。局方解釋，「仁」是中華傳統文化價值觀的重要觀念，培育學生有「仁愛」之心，不但要引導學生從行為上關心、愛護、真誠對待他人，更著重培養他們的內在修養，積極以「仁」作為言語行動的標準，藉此建立和諧友愛的校園和社會，預防及杜絕欺凌、傷害他人和動物的事件。

新增2項優值觀和態度，其中「孝親」強調傳統中華文化中孝道的重要性，以「從小建立學生的家庭、鄉土、根源等觀念」。局方解釋，孝道是「促進家庭和睦的根本，同時也是維繫社會和國家穩定的根基」，除了要教導學生以禮善事父母和長輩，孝道實踐層面不限於家庭，冀培育學生在校尊師重道、在外尊敬長者，以及長大後積極為社會、國家貢獻等。

另一建議新增「團結」，則強調團結精神和行動對學校、家庭、社會、國家和世界發展的重要性，旨在「從小建立學生對學校、家庭、社會和國家的歸屬感，共同維護學校、家庭、社會、國家，以至世界的意識和行動」。局方形容，團結是有利團體、社會和國家穩定及發展的根基，「團結精神亦是提升家庭、學校、團體和民族凝聚力，以及維護國家安全的重要元素」，認為加入「團結」價值觀有利建立和諧安定的家庭、團體、社會和國家，維護國家繁榮和穩定。

課程架構亦進一步強調「以中華文化為主軸」，局方表示，作為國家一部分，香港的價值觀教育應「立根中華文化」，以中華傳統美德作為首要價值觀和態度的基礎。局方舉例指不少學校校訓與中華文化推崇的美德相關，學校應結合中華文化的學習，如傳統思想、歷史故事、藝術及文學作品等，促進學生對正確價值觀的理解和認同，並加以實踐，學校應按學生的成長和學習需要，選取及教授相關內容。

自2001年課程改革起，首要價值觀和態度已由5個大幅增加至12個，局方未來會否繼續新增首要價值觀和態度？教育局透過通函「常見問題」以問答形式解答，稱隨著社會持續發展，新的議題不斷出現，因應社會環境急速轉變及學生成長需要而作出更新，未來會持續檢視價值觀教育的推行，並按學生成長和需要，更新及優化首要培育的價值觀和態度，以培育學生成為德才兼備的社會棟樑。

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記者：馮琪雅