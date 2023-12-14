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【環評報告】北環綫濕地損失僅補償一半　環團批魚塘「一塘兩管」荒謬

社會 21:00 2023/12/14

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北環綫工程以地底隧道走綫。（資料圖片)

港鐵北環綫的環評報告昨（13日）起展開公眾查閱期至明年1月11日，報告指發展項目將損失約3.23公頃濕地，已識別在錦田一幅魚塘作1.9公頃濕地補償。不過環團發現，擬議補償濕地範圍，將原有運作中的魚塘一分為二，另一半是另一個私樓發展項目的補償濕地，變相將一個魚一分為二，出現「一塘兩管」的奇怪做法，批評這種「碎片式」補償不理想，更有機會出現濕地管理權責不清問題，要求當局詳細交待。

北環線項目全長約10.7公里，預計2025年動工，環評報告指，其走綫設計及採用地底隧道方案，可減少對附近敏感地區包括米埔后海灣、鷺鳥棲息地及西鐵補償濕地和魚塘的潛在影響，亦會儘可能採用更為環保的「組裝合成」建築法和「可供製造及裝配的設計」建造車站和附屬建築物，以減少噪音、塵埃和水質影響等。

北環綫工程以地底隧道走綫。（港鐵圖片)

報告指，在項目施工及營運階段將分別直接造成2.97及0.26公頃，共3.23公頃濕地損失，預計要補償1.15公頃濕地，而港鐵已識別約1.9公頃位置作為潛在的補償濕地。長春社公共事務主任周藹銓批評，只補償損失濕地不足6成，較西鐵項目近乎全足為低。

報告料有0.94公頃運作中和閒置魚塘會因工程引致短期損失，同時有0.74廢棄魚塘有短期或長期損失；另壆圍公立學校一間課室內的蝙蝠棲息處等也會受到影響。

周藹銓指出，港鐵擬議在錦田的濕地補償範圍，將該處原有魚塘一分為二，上半截為城規會早在一個私樓發展項目批予發展商，以該魚塘作補償，但下半截魚塘為今次北環綫的濕地補償用地，做法荒謬，「一個魚塘點樣可以𠝹開一半？有機會變成『一塘兩管』，在物種協調和管理有機會權責不清，難以監督。」而且該魚塘現有人運作養魚，「塘主現時都唔敢落新魚苗，收走個魚塘再去保育，等到幾時？」

港鐵擬在錦田一幅魚塘進行北環綫濕地補償，圖中下半截魚塘為潛在範圍，但上半截魚塘為另一私人項目的濕地補償，環團批評魚塘「一塘兩管」。（長春社圖片、本報製圖）

長春社指，被納入濕地補償的魚塘現時仍有人運作，但如今去向不明，令塘主甚為難。（長春社圖片）

她又指，此類碎片化的補償會影響魚塘生態價值，毗斴西鐵項目補償濕地亦被分割成12幅，其中一幅位於錦田蒙養小學旁邊的補償濕地，原是彩鷸的集中地，但現時已不見彩鷸踪影，但她實地考察發現該濕地旁的魚塘卻有全球瀕危的黑臉琵鷺，以及青腳鷸，可見「補到一忽忽」成效並不理想。

記者：黃小冰
 

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