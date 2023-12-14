【懸紅通緝】港府：會採取一切必要措施追究其刑責　保安局：警方有責任依法通緝5人

▲ 特區政府強烈支持警方國安處依法採取行動，促在逃人不要抱僥倖心理。(資料圖片)

警方國安處通緝五名潛逃海外並涉嫌干犯《港區國安法》罪行的人，鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，各懸紅港幣一百萬元。特區政府強烈支持警方國安處依法採取行動，促在逃人不要抱僥倖心理，以為潛逃離港就可以逃避刑責，強調會依法採取一切必要措施，追究他們的刑責，全力維護國家安全。

港府發言人今日表示，特區政府堅決依法履行維護國家安全的職責和義務，依據《港區國安法》和其他有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。發言人指，是次被懸紅通緝的人多次公開進行危害國家安全的行為和活動，包括鼓吹以武力等手段實現「港獨」、請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員等進行所謂「制裁」。特區政府必須迎頭打擊，以履行維護國家安全的憲制責任，捍衞「一國兩制」方針和法治精神。

保安局：警方有責任依法通緝5人 做法有理有據

保安局表示，會繼續全力支持警務處國家安全處依法將潛逃海外並涉嫌干犯罪行的人緝捕歸案，以及對涉嫌資助危害國家安全犯罪的人採取執法行動。

保安局發言人指出，《港區國安法》有域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌干犯《港區國安法》罪行的人。與早前通緝的八人相同，該五人竄逃外地後，涉嫌繼續實施《港區國安法》下的罪行，其危害國家安全的惡行昭然若揭，明顯嚴重危害國家安全，無庸置疑。警方作為特區維護國家安全的執法部門，有責任依法通緝五人，做法有理有據。

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責任編輯：戴朗希