【多圖】高才相親大會雲集總裁、分析師　女多男少冀招才俊

▲ 香港高才通人才服務協會今天舉辦高才「相親大會」。（高才通人才服務協會供圖）

港府全力搶人才，截至11月底，新推的「高端人才通行證計劃」已批出約4.8萬宗，當中逾1.7萬人未婚，佔整體約37.5%。來港的單身高才比例不少，如何留人才在港落地生根？特首李家超曾說，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們就更好。」香港高才通人才服務協會隨即響應，今天將舉辦高才「相親大會」。協會理事會會長立法會尚海龍透露，活動有創科公司董事長報名，惟女多男少，期望更多單身男士積極報名。

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入境處回覆本報查詢，現獲批的高才申請，逾1.7萬人未婚，佔整體約37.5%，高才協會響應特首呼籲籌備的高才相親大會在今日舉行。尚海龍分享，目前有接近100人報名，有新來港的高才，亦有土生土長港人或在港多年的「港漂」。獲批的高才中，雖然男高才人數（29,254人）比女高才（18,427人）多，惟尚海龍透露，報名相親大會的男女比例嚴重失衡，「現在有約20多位男士報名，另外近80人都是女士。希望多些單身男士報名。」

設計破冰遊戲 6小時互了解

不過，今日舉行的相親大會則會維持20位男士、20位女士，盡量平衡比例，而且相親大會不只是普通見見面、吃個飯。尚海龍稱，協會找專業的公司設計了破冰遊戲，有不同環節讓男、女嘉賓互相了解多些，由下午3時，一直進行到晚上9時。

根據協會提供的資料，參與「相親大會」有生物科技公司總裁；有畢業於美國約翰霍普金斯大學、在銀行任職的85後金融碩士；畢業於北大的大學教師；2020福布斯中國30歲以下青年精英；任職投行分析師的90後；兼任銀行職員的美食博主、前TVB普通話新聞主播等。

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記者：林曉君