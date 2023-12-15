  • 25°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 10:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】高才相親大會雲集總裁、分析師　女多男少冀招才俊

政治 08:00 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

香港高才通人才服務協會今天舉辦高才「相親大會」。（高才通人才服務協會供圖）

港府全力搶人才，截至11月底，新推的「高端人才通行證計劃」已批出約4.8萬宗，當中逾1.7萬人未婚，佔整體約37.5%。來港的單身高才比例不少，如何留人才在港落地生根？特首李家超曾說，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們就更好。」香港高才通人才服務協會隨即響應，今天將舉辦高才「相親大會」。協會理事會會長立法會尚海龍透露，活動有創科公司董事長報名，惟女多男少，期望更多單身男士積極報名。

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人
點擊圖片放大
+18
+17

入境處回覆本報查詢，現獲批的高才申請，逾1.7萬人未婚，佔整體約37.5%，高才協會響應特首呼籲籌備的高才相親大會在今日舉行。尚海龍分享，目前有接近100人報名，有新來港的高才，亦有土生土長港人或在港多年的「港漂」。獲批的高才中，雖然男高才人數（29,254人）比女高才（18,427人）多，惟尚海龍透露，報名相親大會的男女比例嚴重失衡，「現在有約20多位男士報名，另外近80人都是女士。希望多些單身男士報名。」

設計破冰遊戲　6小時互了解

不過，今日舉行的相親大會則會維持20位男士、20位女士，盡量平衡比例，而且相親大會不只是普通見見面、吃個飯。尚海龍稱，協會找專業的公司設計了破冰遊戲，有不同環節讓男、女嘉賓互相了解多些，由下午3時，一直進行到晚上9時。

根據協會提供的資料，參與「相親大會」有生物科技公司總裁；有畢業於美國約翰霍普金斯大學、在銀行任職的85後金融碩士；畢業於北大的大學教師；2020福布斯中國30歲以下青年精英；任職投行分析師的90後；兼任銀行職員的美食博主、前TVB普通話新聞主播等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

教育展｜首屆大灣區香港教育展12月15日起一連3日舉行　逾百學校參展個別校設即場面試
15:17 2023/12/08
教育展｜首屆大灣區香港教育展12月15日起一連3日舉行　逾百學校參展個別校設即場面試
高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見
10:13 2023/12/12
高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見
大灣區香港學校教育展｜逾120間參展中小學名單　拔萃女書院＋英華書院＋九龍真光齊聚亞博
12:55 2023/12/13
大灣區香港學校教育展｜逾120間參展中小學名單　拔萃女書院＋英華書院＋九龍真光齊聚亞博

你可能感興趣

教育展｜首屆大灣區香港教育展12月15日起一連3日舉行　逾百學校參展個別校設即場面試
15:17 2023/12/08
教育展｜首屆大灣區香港教育展12月15日起一連3日舉行　逾百學校參展個別校設即場面試
高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見
10:13 2023/12/12
高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見
大灣區香港學校教育展｜逾120間參展中小學名單　拔萃女書院＋英華書院＋九龍真光齊聚亞博
12:55 2023/12/13
大灣區香港學校教育展｜逾120間參展中小學名單　拔萃女書院＋英華書院＋九龍真光齊聚亞博
高才通 主播 招聘會 入境處 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】