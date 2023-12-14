【中大校董會風波】5人加入中大校董會校外人為主　陸志聰：對事不對人

▲ 醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰獲委任，加入改組後的中大校董會。（資料圖片）

中文大學校董會昨日罕有通過決議即時解僱中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培。仍在過渡階段「未齊章」的中大校董會今日（14日）更新成員名單，由昨日18人增至23人，新增5人包括4名校外成員，令校外成員比校內成員多6倍。其中以校外成員身份獲委任、身兼中大校友的醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰向本報表示，因資訊不足拒評事件，但認為任何一間大學都有機會出現人事問題，強調會按照「對事不對人」的原則處理。另外黃陳慰冰接替吳樹培出任校董會秘書。

《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》於上月初獲立法會通過，由最初13名校董獲過渡留任，通過監督、即特首李家超委任，以及校董會委任等，根據校網顯示截至本月8日已增至18人。經歷昨日「即炒副校」事件後，中大校網今日更新校董會成員名單，由18人增至23人。校內、外成員分別提升至3人及22人，比例變成約1:7，目前仍出缺的11個校董席位，大部分屬校內成員，佔多達8人，至於校外成員只欠3人，距離「齊章」的34人校董會1:2比例，仍有很大差距。

新增5人，只有中大副校長（教育）潘偉賢1人是校內成員，是中大常務副校長陳金樑以外，由大學校董會決定的副校長。

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其餘4名新成員，全部是由校董會委任、通常在香港居住的人士，除了陸志聰外，還有新世界發展有限公司執行董事鄭志雯，身兼特首政策組專家組成員、全國政協委員及香港稅務學會前會長龔永德，以及香港科技園公司行政總裁黃克強；修例後新增規定獲委任4人，最少1人須為中大畢業生，而陸志聰正是中大校友。

陸志聰向本報表示，由於自己是中大醫學院首屆醫科畢業生，形容自己有機會加入校董會是「最佳人生禮物」，「我喺母校攞到咁多嘢，希望盡力幫返母校。」被問到對於昨日炒人事件，或之前發生的校董會風波，陸志聰稱不掌握相關資訊，故無法評論。被問到部分「中大人」對事件迴響不少，陸志聰說，社會各界因為所掌握的資訊不同，以及立場不同等，自然會對事件產生不同觀感，但形容這些都是主觀感覺，而他本人認為要「睇事實」、「唔應該靠感覺去做嘢」，他亦對母校很有信心，他說：「咁大間大學做嘢，一定係有規有矩，跟足程序做。」

對於部分議員校董早前狙擊中大校長段崇智，外界關注段崇智會否被中大校董會彈劾，陸志聰強調，他本人是「對事不對人」，提及自己過去作為醫管局高層，不時要處理人事問題，包括懲處或終止員工合約等，他認為，不論對方身身是普通職員或校長，會有既定機制處理，「如果制度係完善嘅，一定會還一個公道」。他亦料到大學會面對人事問題等挑戰，中大作為本港「頭兩三間大學」，亦需動用公帑，自然備受公眾關注，現時加入校董會，他會根據何謂中大最佳利益，以及中大長遠利益做事，「唔係睇個別人士或學系，而是大學集體利益，以及長遠利益。」

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記者：馮琪雅