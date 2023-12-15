【單車巡邏】警方推單車制服與裝備試行計劃　冀減少單車交通意外及違法個案

▲ （吳穎嵛攝）

警方宣布於下周一（18日）起開展「警察單車制服與裝備試行計劃」，協助推行社區警政工作，教育及提高市民大眾的單車安全意識。 警察支援部總督察辜超逸表示，試行計劃與警隊原有的單車巡邏隊有別，計劃主要目的是宣傳及教育大眾，期望計劃推行後，單車交通意外及違法個案的數字可下降。

警方表示，近年單車徑擴展及單車運動普及化，涉及單車的交通意外隨之上升。2019年前，每年約有1800至2000宗個案，2020後則上升至每年2500至3000宗。警隊多個警區設有單車巡邏隊，辜超逸表示，試行計劃與單車巡邏隊有別，計劃主要目的是宣傳及教育大眾單車安全的重要性，警員穿着新單車制服在單車徑上執勤，加強與市民大眾接觸。辜超逸又指，單車巡邏隊的新形象可吸引市民留意警員駕駛單車的方式，期望減少單車交通意外及違法個案。

參與計劃的警員將穿上短袖單車上衣、單車短褲、單車襪及單車鞋。辜超逸指，新服裝使用透氣及吸汗物料，具備高機動性，適用於本港炎熱天氣；上衣亦設有反光帶，提高警員執勤時的安全性。新配置的單車採用摺合式設計，提高整體靈活性和機動性，方便警方切合行動需要調配單車。另外，新單車配以反光顏色貼紙和「警 POLICE 察」字樣，方便市民辨識警方的單車；單車上同時亦配備急救包，加強警員處理單車意外能力。 至於採購新裝備的費用，警方則未有公開。

警方派出20名來自新界北及新界南總區道路安全組的警員參與試行計劃，計劃下周一起開始，為期三個月。辜超逸指，試行計劃完結後，警方會檢討計劃成效，視乎情況決定是否將計劃延伸至其他地區。

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記者：吳穎嵛