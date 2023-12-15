  • 23°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 01:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【單車巡邏】警方推單車制服與裝備試行計劃　冀減少單車交通意外及違法個案

社會 00:01 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

（吳穎嵛攝）

警方宣布於下周一（18日）起開展「警察單車制服與裝備試行計劃」，協助推行社區警政工作，教育及提高市民大眾的單車安全意識。 警察支援部總督察辜超逸表示，試行計劃與警隊原有的單車巡邏隊有別，計劃主要目的是宣傳及教育大眾，期望計劃推行後，單車交通意外及違法個案的數字可下降。

警方表示，近年單車徑擴展及單車運動普及化，涉及單車的交通意外隨之上升。2019年前，每年約有1800至2000宗個案，2020後則上升至每年2500至3000宗。警隊多個警區設有單車巡邏隊，辜超逸表示，試行計劃與單車巡邏隊有別，計劃主要目的是宣傳及教育大眾單車安全的重要性，警員穿着新單車制服在單車徑上執勤，加強與市民大眾接觸。辜超逸又指，單車巡邏隊的新形象可吸引市民留意警員駕駛單車的方式，期望減少單車交通意外及違法個案。

參與計劃的警員將穿上短袖單車上衣、單車短褲、單車襪及單車鞋。辜超逸指，新服裝使用透氣及吸汗物料，具備高機動性，適用於本港炎熱天氣；上衣亦設有反光帶，提高警員執勤時的安全性。新配置的單車採用摺合式設計，提高整體靈活性和機動性，方便警方切合行動需要調配單車。另外，新單車配以反光顏色貼紙和「警 POLICE 察」字樣，方便市民辨識警方的單車；單車上同時亦配備急救包，加強警員處理單車意外能力。 至於採購新裝備的費用，警方則未有公開。

警方派出20名來自新界北及新界南總區道路安全組的警員參與試行計劃，計劃下周一起開始，為期三個月。辜超逸指，試行計劃完結後，警方會檢討計劃成效，視乎情況決定是否將計劃延伸至其他地區。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

 

相關文章

【懸紅通緝】港府：會採取一切必要措施追究其刑責　保安局：警方有責任依法通緝5人
21:42 2023/12/14
【懸紅通緝】港府：會採取一切必要措施追究其刑責　保安局：警方有責任依法通緝5人
【提防受騙】警方偵破52宗騙案拘66人　68歲翁墮網上情緣騙案失1400萬
21:04 2023/12/08
【提防受騙】警方偵破52宗騙案拘66人　68歲翁墮網上情緣騙案失1400萬
【警方執法】警方今起安排便衣警大型執法　行人亂過馬路會被票控
18:59 2023/12/11
【警方執法】警方今起安排便衣警大型執法　行人亂過馬路會被票控
【打擊騙案】警方打擊詐騙及洗黑錢拘137人　逾百宗案件涉款1.05億元
15:48 2023/12/12
【打擊騙案】警方打擊詐騙及洗黑錢拘137人　逾百宗案件涉款1.05億元

你可能感興趣

【懸紅通緝】港府：會採取一切必要措施追究其刑責　保安局：警方有責任依法通緝5人
21:42 2023/12/14
【懸紅通緝】港府：會採取一切必要措施追究其刑責　保安局：警方有責任依法通緝5人
【提防受騙】警方偵破52宗騙案拘66人　68歲翁墮網上情緣騙案失1400萬
21:04 2023/12/08
【提防受騙】警方偵破52宗騙案拘66人　68歲翁墮網上情緣騙案失1400萬
【警方執法】警方今起安排便衣警大型執法　行人亂過馬路會被票控
18:59 2023/12/11
【警方執法】警方今起安排便衣警大型執法　行人亂過馬路會被票控
罪案 交通事故 單車 單車 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】