【漁農業藍圖】新界北擬劃農業優先區　配合北都釋地發展

▲ 朱永倫攝

政府今日（14日）公布《漁農業可持續發展藍圖》，提出現代產業化模式促進漁農業可持續發展，擬在新界北劃定「農業優先區」，加快推展古洞農業園二期，同時在北都區及新發展區引入「都市農場」，在馬鞍山西沙路花園推行試驗項目；另外在公眾街市天台設置水耕農場「現耕現賣」。當局目標未來15年本地養殖魚及蔬菜年產量分別較現時大增10倍及4倍，禽畜產量也至少增1成。

環境及生態局局長謝展寰表示，當局從土地、財政支援入手，推動業界科技化及產量化發展。而藍圖多次提及配合北都區發展，環團指出，藍圖未有著墨農地保護，擔心會為催谷產量而犧牲農地魚塘，並為釋出土地作其他發展。

《藍圖》就漁農業五大範疇，包括捕撈漁業、海魚養殖、塘魚養殖、種植業及禽畜業，制定工作目標及行動綱領。其中種植業提出採用環保和現代化作業模式，將蔬菜年產量在15年內由現時約1.5萬公噸增4倍至約6萬公噸；同時15年內把都市農場融入新發展市鎮和社區，讓有關農場的蔬菜產量佔本地生產不少於1成。

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值得留意，藍圖提及多次北部都會區。當局擬劃定「農業優先區」規劃優質農地作長耕用途，明年進行顧問研究諮詢持份者，更表明「配合北部都會區及其他地區城鄉共融的規劃特色，釋放其餘土地作其他發展。」。

藍圖又表示會分階段推行古洞農業園第二期，以加快進度，同時透過公私營協作，設立11公頃「現代化科技農業園」，向農戶提供穩定租期和基建配套，推動農業現代化。

另外亦計劃引入都市農業，善用北部都會區及其他新發展區的公園和戶外公共休憩場地，以及政府建築物天台或平台，設立現代化都市農場，明年在馬鞍山西沙路花園推為期5年試驗項目；並在合適公眾街市天台設置水耕農場暨攤檔「現耕現賣」，首個設於興建中的天水圍公眾街市，預計2027年營運。

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漁農署署長梁肇輝表示，農業優先區初步擬定選址在新界北部，會研究透過誘因吸引土地持有人釋放土地，明年會諮詢公眾。而藍圖訂立的農業目標較進取，相信成功劃定優先區及發展都市農業，耕種用農地會增加，再透過科技及改善設施，整體生產可倍增。

漁農業界立法會議員何俊賢表示，政府過往發展就會率先收回農地及填海，透過引入都市農業，在新發展區保留一定農業發展，可減少收地導致農業減少的矛盾。

不過長春社公共事務經理吳希文指出，藍圖多著眼於漁農業運作發展，並沒有關注農地保護及規管休閒農場，擔心只靠用水耕、高科技漁農去催谷產量，「會唔會係純粹為谷產量，犧牲農地魚塘？」他又指當局擬發展北都區，透過重新規劃農地，釋出土地發展，「亦是老生常談的憂慮」。

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記者：黃小冰