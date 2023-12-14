  • 23°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 01:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【漁農業藍圖】新界北擬劃農業優先區　配合北都釋地發展

社會 23:00 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

朱永倫攝

政府今日（14日）公布《漁農業可持續發展藍圖》，提出現代產業化模式促進漁農業可持續發展，擬在新界北劃定「農業優先區」，加快推展古洞農業園二期，同時在北都區及新發展區引入「都市農場」，在馬鞍山西沙路花園推行試驗項目；另外在公眾街市天台設置水耕農場「現耕現賣」。當局目標未來15年本地養殖魚及蔬菜年產量分別較現時大增10倍及4倍，禽畜產量也至少增1成。

環境及生態局局長謝展寰表示，當局從土地、財政支援入手，推動業界科技化及產量化發展。而藍圖多次提及配合北都區發展，環團指出，藍圖未有著墨農地保護，擔心會為催谷產量而犧牲農地魚塘，並為釋出土地作其他發展。

《藍圖》就漁農業五大範疇，包括捕撈漁業、海魚養殖、塘魚養殖、種植業及禽畜業，制定工作目標及行動綱領。其中種植業提出採用環保和現代化作業模式，將蔬菜年產量在15年內由現時約1.5萬公噸增4倍至約6萬公噸；同時15年內把都市農場融入新發展市鎮和社區，讓有關農場的蔬菜產量佔本地生產不少於1成。

點擊圖片放大
+2

值得留意，藍圖提及多次北部都會區。當局擬劃定「農業優先區」規劃優質農地作長耕用途，明年進行顧問研究諮詢持份者，更表明「配合北部都會區及其他地區城鄉共融的規劃特色，釋放其餘土地作其他發展。」。

藍圖又表示會分階段推行古洞農業園第二期，以加快進度，同時透過公私營協作，設立11公頃「現代化科技農業園」，向農戶提供穩定租期和基建配套，推動農業現代化。

另外亦計劃引入都市農業，善用北部都會區及其他新發展區的公園和戶外公共休憩場地，以及政府建築物天台或平台，設立現代化都市農場，明年在馬鞍山西沙路花園推為期5年試驗項目；並在合適公眾街市天台設置水耕農場暨攤檔「現耕現賣」，首個設於興建中的天水圍公眾街市，預計2027年營運。

點擊圖片放大
+2

漁農署署長梁肇輝表示，農業優先區初步擬定選址在新界北部，會研究透過誘因吸引土地持有人釋放土地，明年會諮詢公眾。而藍圖訂立的農業目標較進取，相信成功劃定優先區及發展都市農業，耕種用農地會增加，再透過科技及改善設施，整體生產可倍增。

漁農業界立法會議員何俊賢表示，政府過往發展就會率先收回農地及填海，透過引入都市農業，在新發展區保留一定農業發展，可減少收地導致農業減少的矛盾。

不過長春社公共事務經理吳希文指出，藍圖多著眼於漁農業運作發展，並沒有關注農地保護及規管休閒農場，擔心只靠用水耕、高科技漁農去催谷產量，「會唔會係純粹為谷產量，犧牲農地魚塘？」他又指當局擬發展北都區，透過重新規劃農地，釋出土地發展，「亦是老生常談的憂慮」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

公園 街市 謝展寰 新界 北部都會區 新界北 農場 漁農業 農地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】